Odporcu protipandemických opatrení odsúdili v Rusku na desať rokov

Moskva 19. júla (TASR) - Súd v Rostovskej oblasti na juhu európskej časti Ruska odsúdil osetského operného speváka a odporcu protipandemických opatrení Vadima Čeľdijeva na desať rokov väzenia. TASR o odsúdení informuje na základe informácií stanice Rádio Sloboda (RFE/RL).



Prokuratúra pre speváka žiadala 11 rokov väzenia za úmyselné šírenie nepravdivých informácií o koronavíruse, za extrémizmus, výtržníctvo, organizovanie nepokojov a útok na verejného činiteľa počas prevozu do väzby. Ďalších dvoch obvinených odsúdili na osem a osem a pol roka v zariadení s prísnym režimom.



Spevákov advokát Batraz Kuľčijev avizoval, že jeho mandant sa proti rozsudku odvolá, pretože ho považuje za neopodstatnený. Právnik namieta, že v kauze neexistujú žiadne dôkazy o Čeľdijevovej vine.



Rozsudok súvisí s nepovoleným zhromaždením 20. apríla 2020 vo Vladikavkaze proti pandemickým opatreniam vlády a režimu izolácie a nezamestnanosti. Niekoľko hodín po jeho začiatku začala poriadková polícia demonštrantov vytláčať z námestia, na čo ľudia reagovali hádzaním kameňov. Niektorí zo zadržaných demonštrantov už boli odsúdení, a to aj na nepodmienečné tresty.



Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) pred časom potvrdil, že prijal sťažnosti Čeľdijeva a jeho spoluodsúdených proti neoprávnenému zadržiavaniu.



Ako stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) vysvetlila, obvinení v trestnej veci masových nepokojov vo Vladikavkaze boli prevezení do Rostova na Done, aby sa vylúčilo ovplyvňovanie vyšetrovateľov a sudcov. Príbuzní zadržaných nesúhlasili s ich prevozom, ani s obvinením, pričom tvrdili, že nešlo o protivládny míting, ale o ľudové zhromaždenie.



RFE/RL dodala, že Čeľdijev bol medzičasom v Rusku zaradený na zoznam teroristov a extrémistov.