ODPORÚČANIE: Pred cestou do Bulharska uzavrite cestovné poistenie

Bratislava 20. júla (TASR) - Veľvyslanectvo SR v Sofii dôrazne odporúča cestujúcim do Bulharska uzavrieť pred cestou komerčné poistenie, a to na celú dĺžku pobytu. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na webe.



"Taktiež upozorňujeme, že pred cestou treba preveriť podmienky vstupu do Bulharska, ktoré sa môžu meniť," uvádza ministerstvo.