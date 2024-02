Odpoveď Hamasu na návrh dohody o prímerí študuje aj izraelský Mosad

Jeruzalem 7. februára (TASR) - Reakciu palestínskej militantnej skupiny Hamas na navrhovanú dohodu o zastavení bojov v Pásme Gazy skúma aj izraelská rozviedka Mosad. Podľa agentúry AFP to v utorok večer oznámil úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



"Odpoveď Hamasu odovzdal katarský sprostredkovateľ Mosadu. Jej podrobnosti dôkladne vyhodnocujú predstavitelia zapojení do rokovaní," uvádza sa vo vyhlásení úradu premiéra Netanjahua.



Spravodajský web The Times of Israel (TOI) v utorok sumarizoval, že Hamas v utorok - po viac ako týždni čakania - doručil svoju odpoveď na rámcovú dohodu, ktorá vzišla z nedávnych rokovaní v Paríži a ktorú vypracovali katarskí a egyptskí mediátori a vyjednávači OSN a Izraela.



Hamas údajne naďalej požaduje trvalé ukončenie bojov, ukončenie izraelsko-egyptskej blokády Pásma Gazy, rekonštrukciu enklávy a prepustenie palestínskych tzv. bezpečnostných väzňov.



Izraelská televízia KAN podľa TOI v utorok večer informovala, že takáto odpoveď Hamasu je v Izraeli interpretovaná ako odmietnutie navrhovanej dohody.



Podmienku Hamasu na trvalé prímerie Izrael odmieta. Na začiatku svojej ofenzívy v Pásme Gazy totiž Izrael avizoval, že jeho cieľom je eliminovať túto "teroristickú skupinu".



Izrael by však zrejme súhlasil s kratšími prestávkami v bojoch výmenou za postupné prepustenie rukojemníkov.



O tom, že Hamas už dal odpoveď na novú rámcovú dohodu o prímerí s Izraelom, informoval v utorok podvečer Katar, ktorý doplnil, že palestínske hnutie na návrh reagovalo "v pozitívnom duchu".



Americký prezident Joe Biden však označil reakciu Hamasu za "prehnanú", pričom však naznačil, že rokovania pokračujú, dodal TOI.



V stredu v Izraeli očakávajú amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena, ktorý tam bude rokovať aj o ďalšom osude rukojemníkov.