Odra vo Vroclave v noci kulminovala a bude zvýšená niekoľko dní

Varšava 19. septembra (TASR) - Hladina rieky Odra v poľskom meste Vroclav dosiahla v noci na štvrtok svoj vrchol a očakáva sa, že zostane zvýšená niekoľko dní. Oznámil to vo štvrtok poľský meteorologický úrad, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Vroclav sa v stredu pripravoval na blížiacu sa povodňovú vlnu po tom, čo juhozápad Poľska koncom minulého týždňa postihli ničivé povodne.



Hladina Odry si udržuje stabilnú hodnotu 6,31 metra na vodomernej stanici Trestno pri Vroclave. Zvyčajne tu hladina vody presahuje len niečo vyše troch metrov.



Súčasná povodňová vlna je tak menšia než v roku 1997, keď hladina Odry vo Vroclave dosiahla 7,24 metra. Poľský premiér Donald Tusk však varoval ľudí, aby situáciu nepodceňovali. Zároveň upozornil, že je ešte príliš skoro na "vyhlásenie víťazstva".



Problémom na juhozápade Poľska zostávajú naďalej prítoky Odry s vysokými hladinami po nedávnych extrémne výdatných dažďoch.



V obci Marszowice pomáhali v noci obyvatelia záchranným zložkách upchávať vrecami s pieskom dva priesaky na hrádzi pri rieke Bystrzyca, ktorá vteká do Odry. Podľa predpovedí by hladiny Odry a jej prítokov mali zostať zvýšené až do pondelka, píše DPA.



Premiér Tusk vo štvrtok oznámil, že bezpečnostné zložky pátrajú po mužovi, ktorý sa vydával za vojaka a varoval obyvateľov na viacerých miestach postihnutých povodňami pred pretrhnutím hrádzi, informovala agentúra PAP.



Poľská vláda v pondelok vyhlásila stav živelnej pohromy v reakcii na záplavy, ktoré koncom minulého týždňa postihli juhozápad krajiny. V dôsledku prírodnej katastrofy v Poľsku zaznamenali od soboty už najmenej sedem úmrtí.



Dažde a povodne zasiahli aj okolité krajiny, pričom vo štvrtok sa vo Vroclave v súvislosti s povodňami stretnú na Tuskovo pozvanie premiéri Slovenska, Česka a Rakúska s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.