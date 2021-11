ODS schválila koaličnú zmluvu, Fiala bude hovoriť so Zemanom v sobotu

Praha 4. novembra (TASR) – Kandidát na predsedu novej českej vlády Petr Fiala (ODS) vo štvrtok informoval, že v sobotu sa spojí s prezidentom Milošom Zemanom a oznámi mu výsledky povolebných rokovaní koalícií Spolu (ODS, KDÚ-ČSL a TOP 09) a PirSTAN o vytvorení novej vlády. Uviedla to televízia ČT24.



Zemana v priebehu štvrtka preložili z jednotky intenzívnej starostlivosti na bežné lôžko. Hrad oznámil, že v piatok bude prezident hovoriť s úradujúcim premiérom Andrejom Babišom (ANO) a v sobotu prostredníctvom videohovoru s Fialom. Babiš spresnil, že so Zemanom bude hovoriť telefonicky. Osobne prezidenta ani jeden z politikov nesmie navštíviť, keďže pražská Ústredná vojenská nemocnica medzičasom sprísnila pravidlá pre návštevy v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemickou situáciou.



Senátny výbor bude 9. novembra rokovať o ďalšom postupe pri možnom odňatí prezidentských právomocí Zemanovi v súvislosti s jeho zdravotným stavom. Ak by si Zeman ani po presune na bežné lôžko nebol schopný plniť svoje ústavné povinnosti, predseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) zvažuje do procesu zapojiť predsedu Poslaneckej snemovne.



Vo štvrtok zasadala výkonná rada ODS a schválila koaličnú zmluvu i plánované programové vyhlásenie vlády. ODS by v novom kabinete mala mať premiéra a päť ministrov – financií, dopravy, spravodlivosti, kultúry a obrany. O ich personálnom obsadení však rada podľa Fialu nerokovala.



Nový kabinet bude mať 18 členov; nové budú posty ministrov pre legislatívu, ďalej pre európske záležitosti a tiež pre vedu, výskum a inovácie.



Koaličnú dohodu plánujú jej predsedovia podpísať 8. novembra a následne ju aj zverejnia.