Odškodné žiada od Sary Netanjahuovej ďalšia exzamestnankyňa

Jeruzalem/Londýn 28. februára (TASR) - Manželku izraelského premiéra Benjamina Netanjahua žaluje bývalá gazdiná v jeho rezidencii, ktorá ako odškodné za spôsobenú fyzickú a psychickú ujmu žiada sumu v prepočte viac ako 170.000 eur. Informoval o tom v piatok britský denník The Guardian.



Právnik nemenovanej ženy Ofir Šimson spresnil, že jeho mandantka pracovala v rezidencii izraelského premiéra päť mesiacov ako gazdiná, a to do novembra minulého roku, keď sa zranila pri páde, ktorý bol pod jej slov dôsledkom tyranských požiadaviek Sary Netanjahuovej.



Podľa právnika žena prišla do Izraela z Francúzska. Celých päť mesiacov, čo pracovala v rodine predsedu vlády, si viedla denník a zapisovala si doň aj Netanjahuovej výroky.



V jednom zo zápisov sa podľa právnika uvádza, že manželka predsedu vlády nakričala na 50-ročnú Francúzku, že zabudla vyniesť odpadky, označila ju za hlúpu a špinavú a poslala ju do sprchy.



Okrem toho Netanjahuová svoju zamestnankyňu obvinila, že sa pokúša rozhádať ju s manželom. V tomto výstupe zasiahol už samotný Netanjahu, ktorý svoju ženu vyzval, aby s tým prestala.



Šimson uviedol, že jeho mandantka by z tohto miesta neodišla, nebyť šikanovania zo strany manželky predsedu vlády.



"Má rada premiéra a svoju prácu v jeho dome považuje za formu služby štátu. Táto skúsenosť ju však traumatizovala. Každý vie, čo sa tam deje (v rezidencii)," vysvetlil Šimson pre The Guardian.



Sara Netanjahuová bola už v minulosti obvinená zo zlého zaobchádzania so zamestnancami pracujúcimi v rezidencii predsedu vlády. Tieto obvinenia - spolu s jej nadmerným utrácaním a používaním verejných peňazí - jej priniesli imidž izraelskej "Imeldy Marcosovej", bývalej prvej dámy Filipín, ktorá sa stala neslávne známou pre svoju záľubu v nakupovaní značkových topánok.



Napriek rozsudkom vyneseným v neprospech Netanjahuovej premiér i jeho manželka vždy rozhodne odmietali tvrdenia o nedôstojnom správaní k svojim zamestnancom či ich šikanovaní.



Keďže najnovšie obvinenie sa objavilo krátko pred predčasnými voľbami do izraelského parlamentu, k afére sa vyjadrila aj Netanjahuom vedená strana Likud, ktorá ich označila za nepravdivé klebety.



Likud súčasne vyslovil podozrenie, že kampaň proti Netanjahuu zorganizovali jeho oponenti, ktorí chcú poškodiť pozíciu úradujúceho premiéra a strany pred parlamentnými voľbami, v poradí už tretími za posledných 11 mesiacov.