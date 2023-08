Odškodnenie v nemeckej armáde žiada 178 vojakov-homosexuálov

Berlín 8. augusta (TASR) — Nemecké ozbrojené sily (Bundeswehr) dostali za dva roky od nadobudnutia účinnosti zákona o rehabilitácii homosexuálne orientovaných vojakov a vojačiek, ktorí čelili diskriminácii, 178 žiadostí o finančnú kompenzáciu. Oznámilo to ministerstvo obrany v hodnotiacej správe zverejnenej v utorok, informuje agentúra DPA.



Nemecký parlament v roku 2021 rozhodol, že vojaci, ktorí boli v armáde diskriminovaní pre svoju sexuálnu orientáciu, majú nárok na finančnú kompenzáciu a vymazanie takýchto údajov z ich záznamov.



Počet žiadostí o odškodnenie je síce nižší, ako sa očakávalo, no "prioritný cieľ zákona sa podarilo splniť", konštatoval rezort obrany. Dosiaľ sa vojakom a vojačkám vyplatilo približne 400.000 eur. O kompenzáciu je možné požiadať do júla 2026.



Homosexuálne správanie bolo v Bundeswehri považované za trestné až do roku 1969. Neskôr už síce takto orientovaných vojakov a vojačky z armády neprepúšťali, stále však čelili diskriminácii. Prejavovala sa napríklad tým, že ich odmietali povýšiť a neboli im priznané ani určité kompetencie.



Až v roku 2000 boli zavedené predpisy, ktoré mali ukončiť inštitucionalizovanú diskrimináciu homosexuálnych vojakov a vojačiek. Ministerstvo obrany v roku 2020 uviedlo, že očakáva približne 1000 žiadostí o finančnú kompenzáciu z dôvodu takejto diskriminácie.