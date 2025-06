Odštartoval prestížny Glastonbury, s N. Youngom, Prodigy i Tolstoys

Londýn 25. júna (TASR) - Neďaleko obce Pilton v anglickom grófstve Somerset sa v stredu začal päťdňový hudobný festival Glastonbury. Návštevníci si budú môcť vychutnať vystúpenia stoviek skupín a interpretov, ktorí sa predstavia na viacerých pódiách, informuje stanica BBC News.



Headlinermi vychyteného a najslávnejšieho festivalu v Európe sú The 1975, Neil Young a Olivia Rodrigová, ale na hlavnom pódiu (Pyramid Stage) sa predstavia aj Alanis Morissettová, Supergrass, Kaiser Chiefs, Nile Rodgers & Chic, The Libertines a ďalší. Rod Stewart tu v nedeľu popoludní vystúpi v rámci prestížneho bloku Legend's Slot. Na pódiu sa stretne so svojím spoluhráčom z kapely Faces Ronniem Woodom.



Hoci sa podujatie začína v stredu, ústredný hudobný program býva naplánovaný na piatok, sobotu a nedeľu. Medzi ďalšie veľké mená víkendu patria The Prodigy, St. Vincent, Franz Ferdinand, Weezer, Kneecap, Wet Leg, Deftones, Wolf Alice, Biffy Clyro, Loyle Carner, Charli XCX, Raye či Busta Rhymes.



Keďže oficiálny názov podujatia je Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts (Glastonburský festival súčasných scénických umení), jeho program je rôznorodý. Zahŕňa hudbu, divadlo, kabaret, cirkus, čítania, besedy a workshopy, ktoré sa odohrávajú v rozličných priestoroch.



Festival Glastonbury, ktorý patrí k najväčším hudobným podujatiam na svete, sa koná od roku 1970. Jeho frekvencia je každoročná, s výnimkou „úhorových“ rokov (väčšinou v päťročných intervaloch), ktorých účelom je regenerácia pastvín Worthy Farm, na pozemku ktorej sa usporadúva. Počas covidovej pandémie mal festival dvojročnú prestávku (2020-2021).



Festival Glastonbury je známy tým, že často neplatí umelcom toľko ako iné veľké festivaly, pretože veľkú časť peňazí venuje charitatívnym organizáciám. Umelci však oceňujú zviditeľnenie.



Vstupenky na tohtoročný festival Glastonbury išli do online predaja 17. novembra 2024 a vypredali sa za 35 minút. Jednotná cena bola 373,50 libier s rezervačným poplatkom päť libier (dovedna 448,70 eur). Návštevnosť je pritom 210.000 ľudí.



Prvou slovenskou skupinou, ktorá vystúpila na Glastonbury, sa vlani stala formácia Tolstoys na čele s frontmankou Elou Tolstovou. Kapela si na anglickom festivale opäť zahrá aj tento rok.