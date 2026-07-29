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Odstavili ďalší blok atómovej elektrárne Paks pre nízku hladinu Dunaja
Odborníci neustále monitorujú zmeny prietoku a teploty vody a robia potrebné rozhodnutia v súlade s danou situáciou, uviedla v stredu energetická spoločnosť MVM.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 29. júla (TASR) - Pre extrémne nízku hladinu Dunaja začali v juhomaďarskej atómovej elektrárni Paks v stredu od 15.00 h odstavovať tretí blok. Zníženie výkonu, ktoré nadväzuje na predchádzajúce obmedzenia z pondelka, má za cieľ zabezpečiť bezpečnosť prevádzky aj pri aktuálnej hladine pri Paksi s hodnotou 118 centimetrov. S odvolaním sa na server hvg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Odborníci neustále monitorujú zmeny prietoku a teploty vody a robia potrebné rozhodnutia v súlade s danou situáciou, uviedla v stredu energetická spoločnosť MVM. V pondelok vzhľadom na hladinu vody a horúčavy znížili výkon bloku 1 o 245 megawattov a následne v utorok večer bol výkon bloku 3 znížený o 237 MW.
Minister životného prostredia László Gajdos nedávno oznámil, že odborníci už uviedli do prevádzky štyri plávajúce čerpacie stanice a dva plávajúce žeriavy na úseku Dunaja pri Paksi a na mieste pracuje neustále 55 ľudí, aby zaistili úplnú bezpečnosť zásobovania chladiacou vodou aj pri extrémne nízkej hladine vody.
Atómová elektráreň Paks (MVM Paksi Atomerőmű) je jedinou fungujúcou komerčnou jadrovou elektrárňou v Maďarsku so štyrmi blokmi, z ktorých každý má výkon 500 MW. Nachádza sa na pravom brehu Dunaja približne 100 kilometrov južne od Budapešti, neďaleko mesta Paks. Zariadenie pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Odborníci neustále monitorujú zmeny prietoku a teploty vody a robia potrebné rozhodnutia v súlade s danou situáciou, uviedla v stredu energetická spoločnosť MVM. V pondelok vzhľadom na hladinu vody a horúčavy znížili výkon bloku 1 o 245 megawattov a následne v utorok večer bol výkon bloku 3 znížený o 237 MW.
Minister životného prostredia László Gajdos nedávno oznámil, že odborníci už uviedli do prevádzky štyri plávajúce čerpacie stanice a dva plávajúce žeriavy na úseku Dunaja pri Paksi a na mieste pracuje neustále 55 ľudí, aby zaistili úplnú bezpečnosť zásobovania chladiacou vodou aj pri extrémne nízkej hladine vody.
Atómová elektráreň Paks (MVM Paksi Atomerőmű) je jedinou fungujúcou komerčnou jadrovou elektrárňou v Maďarsku so štyrmi blokmi, z ktorých každý má výkon 500 MW. Nachádza sa na pravom brehu Dunaja približne 100 kilometrov južne od Budapešti, neďaleko mesta Paks. Zariadenie pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)