Odštiepenecký gruzínsky región bude hlasovať o pripojení k Rusku

Moskva 31. marca (TASR) - Odštiepenecký gruzínsky región Južné Osetsko bude hlasovať o pripojení k Rusku. TASR o tom informuje na základe správy z tlačovej agentúry DPA.



Prezident Južného Osetska Anatolij Bibilov v stredu v ruskej štátnej televízii vyhlásil, že na takýto krok bude potrebné referendum. Jeho zorganizovanie by podľa jeho vyjadrenia nebolo "až také ťažké". "Som presvedčený o tom, že zjednotenie s Ruskom je naším strategickým cieľom," dodal juhoosetský líder.



Rusko uznalo Južné Osetsko za nezávislý štát v roku 2008 - rovnako ako (ďalší odštiepenecký región) Abcházsko - a v danej oblasti umiestnilo tisíce vojakov.



Podľa hovorcu miestneho parlamentu sa Abcházsko neplánuje pripojiť k Rusku. Zatiaľ čo je Moskva považovaná za jeho blízkeho strategického partnera, Abcházsko je "podľa ústavy nezávislou krajinou", uvádza DPA.



Líder juhoosetského parlamentu Alan Tadtajev pre ruské štátne médiá uviedol, že dané referendum by sa malo uskutočniť "v blízkej budúcnosti".



Rusko začalo vojnu proti susednej Ukrajine 24. februára, pričom ju okrem iného odôvodnilo údajným "oslobodením" samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) a Doneckej ľudovej republiky (DĽR) na východe Ukrajiny.



Následne vyvstali obavy, že boje by mohli vypuknúť aj v proruských oblastiach iných postsovietskych štátoch.



Vodca separatistov LĽR Leonid Pasečnik v nedeľu vyhlásil, že by sa malo uskutočniť hlasovanie o začlenení LĽR do Ruska. Kyjev následne vyhlásil, že takéto referendum Ukrajina neuzná.