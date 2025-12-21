< sekcia Zahraničie
Odstránenie fotografií zo spisov o Epsteinovi súvisí s ochranou obetí
Televízia NBC News zistila, že z webovej stránky ministerstva spravodlivosti bolo odstránených 15 fotografií.
Autor TASR
Washington 21. decembra (TASR) — Rozhodnutie amerického ministerstva spravodlivosti odstrániť v sobotu viac ako tucet fotografií, ktoré boli deň predtým zverejnené ako súčasť spisov z vyšetrovania zosnulého finančníka a odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, nemá nič spoločné s prezidentom Donaldom Trumpom a uskutočnilo sa na žiadosť organizácií pomáhajúcim obetiam. Pre televíziu NBC News to v nedeľu povedal námestník ministerstva Todd Blanche.
Blanche v relácii Meet the Press uviedol, že odstránené neupravené fotografie zachytávali ženy a budú opäť zverejnené po tom, čo ministerstvo spravodlivosti prešetrí, či je potrebné vykonať ďalšie úpravy. Kedy sa tak stane, nekonkretizoval.
Televízia NBC News zistila, že z webovej stránky ministerstva spravodlivosti bolo odstránených 15 fotografií. Na jednej bol záber na stola, na ktorom boli položené zarámované fotografie Epsteina s celebritami. V otvorenej zásuvke bolo vidno vytlačené fotografie Trumpa so ženami v plavkách.
„Nemáme všetky informácie. Ak nás skupiny na ochranu práv obetí na takéto fotografie upozornia, stiahneme ich a vec prešetríme. Fotografiu opäť zverejníme, jedinou otázkou je, či bude začiernená,“ povedal Blanche.
Reagoval tiež na kritiku zo strany demokratov za to, že v piatok neboli zverejnené kompletné spisy o Epsteinovi, ako to požaduje zákon, ktorý v novembri schválili obe komory Kongresu. Podľa Blanchea je oneskorenie spôsobené tým, že fotografie a mená Epsteinových obetí sa musia redigovať.
„Dôvodom, prečo stále preverujeme dokumenty, je ochrana obetí,“ povedal Blanche. Stovky právnikov skúmajú každý dokument a zabezpečujú, aby mená obetí a akékoľvek informácie o nich neboli verejné, ako to vyžaduje spomínaný zákon, dodal.
