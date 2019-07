Odstúpil britský veľvyslanec v USA, ktorý kritizoval Trumpa

Uniknuté depeše, v ktorých Darroch označil Trumpa za nekompetentného, neschopného a nestabilného, zverejnil v nedeľu týždenník Mail On Sunday.

Londýn 10. júla (TASR) - Britský veľvyslanec v USA Kim Darroch, ktorý v uniknutých diplomatických depešiach kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa vzdal svojej funkcie. Oznámilo to v stredu britské ministerstvo zahraničných vecí.



Darroch o svojej rezignácii informoval formou listu, ktorý adresoval námestníkovi rezortu britskej diplomacie Simonovi McDonaldovi. Ten jeho odstúpenie "s hlbokým poľutovaním" akceptoval.



"Od úniku dokumentov z našej ambasády sa objavili mnohé špekulácie týkajúce sa mojej pozície... Chcem tieto špekulácie ukončiť. Súčasná situácia mi znemožňuje vykonávanie mojej úlohy tým spôsobom, ako by som si to želal," napísal Darroch v rezignačnom liste, ktorého text zverejnila televízia Sky News.



Americký prezident vo svojich rozhorčených reakciách na výroky z depeší okrem iného označil Kima Darrocha za "streleného veľvyslanca" a "veľmi hlúpeho chlapa", ktorého podľa neho Británia "nastrčila" do USA.



Vláda britskej premiérky Theresy Mayovej Darrochovi po vypuknutí škandálu opakovane vyjadrila svoju podporu.