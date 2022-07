Odstúpil ďalší minister: Šéf rezortu pre záležitosti Walesu Simon Hart

Londýn 7. júla (TASR) - Britský minister pre záležitosti Walesu Simon Hart odstúpil v stredu neskoro večer zo svojej funkcie. Ide tak už o tretieho ministra, ktorý rezignoval na svoj post vo vláde premiéra Borisa Johnsona, informuje stanica Sky News.



Hart podľa zistení Sky News patril k ministrom, ktorí Johnsona vyzývali, aby si vypočul názor mnohých členov jeho Konzervatívnej strany a podal demisiu. Hart bol ministrom pre záležitosti Walesu od decembra 2019.



V liste, ktorým Johsonovi oznámil svoju rezignáciu, napísal: "Nikdy som nebol veľkým fanúšikom ministerských rezignácií ako toho najlepšieho prostriedku na vynútenie zmeny". Ďalej uviedol, že jeho "kolegovia spravili všetko, čo bolo v ich silách", aby Johnsonovi pomohli "zmeniť kurz". "So zármutkom však cítim, že sme už prekročili ten bod, v ktorom to bolo možné," dodal.



Hart sa stal po ministrovi zdravotníctva Sajidovi Javidovi a ministrovi financií Rishim Sunakovi v poradí už tretím ministrom, ktorý od utorňajšieho večera odstúpil z Johnsonovej vlády.



Johnson okrem toho odvolal v stredu večer z funkcie ministra pre bytovú výstavbu, komunity a samosprávu Michaela Govea. Ten premiéra v súvislosti s vládnou krízou už skôr vyzýval na odstúpenie, hoci v minulosti patril k jeho blízkym spojencom, napríklad v otázke brexitu, kde sa rovnako ako Johnson zasadzoval za vystúpenie z EÚ.



Krízu v britskej vláde vyvolalo v utorok večer práve odstúpenie ministrov Javida a Sunaka. Obaja tento krok odôvodnili nesúhlasom s politikou premiéra, ktorého pozíciu v poslednom období oslabila séria škandálov. Premiér ešte v ten istý deň vymenoval nových ministrov Nadhima Zahawiho a Steva Barclaya, ktoré sú považovaní za politikov lojálnych voči Johnsonovi.



Následne odstúpilo viacero ďalších štátnych tajomníkov a tajomníčok, pričom od utorkového večera ich tak už podľa stanice BBC podalo demisiu spoločne so zmienenými ministrami celkovo až 43.



Johnson aj napriek množiacim sa výzvam z radov členov svojej vlády naďalej odmieta z úradu odstúpiť.