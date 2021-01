Odstúpil minister pre vnútornú bezpečnosť Chad Wolf

Washington 12. januára (TASR) - Úradujúci americký minister pre vnútornú bezpečnosť Chad Wolf v pondelok odstúpil pre narastajúce obavy z možnosti ďalšieho násilia počas inaugurácie novozvoleného prezidenta Joea Bidena. Informoval o tom predstaviteľ ministerstva, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra AFP.



"Úradujúci minister odstupuje dnes v noci s účinnosťou od 23.59 h," spresnil v pondelok predstaviteľ pre AFP.



Neuviedol žiaden dôvod demisie, ale doplnil, že ministerstvo prevezme Pete Gaynor, šéf Federálnej agentúry pre riadenie núdzových situácií (FEMA).



Aj americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) varuje pred ozbrojenými protestmi, ktoré sú plánované v hlavných mestách všetkých štátov americkej Únie a vo Washingtone od 16. do 20. januára. Vyplýva to zo správy FBI, o ktorej informovala televízia ABC. Tieto protesty podľa FBI pripravujú ultrapravicoví aktivisti.



Správa FBI bola zverejnená koncom decembra 2020, týždeň pred tým, ako na Kapitol, kde sídli americký Kongres, vtrhli priaznivci dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stalo sa tak 6. januára, v deň, keď mali kongresmani odobriť výsledky prezidentských volieb z 3. novembra 2020 a potvrdiť v nich víťazstvo kandidáta Demokratickej strany Bidena.



Trump vtedy svojich prívržencov vyzval, aby pochodovali pred Kapitol na znak nesúhlasu s výsledkami volieb. Demonštrantom sa podarilo preniknúť do budovy, odkiaľ ich policajné zložky vytlačili až po niekoľkých hodinách. Obliehanie Kapitolu si vyžiadalo päť obetí na životoch vrátane jedného policajta.



Televízia ABC uviedla, že FBI v uplynulých dňoch dostala informácie o skupine vyzývajúcej na "útoky" na štátne, miestne a federálne súdy a administratívne budovy v prípade, že Trump bude odvolaný z funkcie pred dňom Bidenovej inaugurácie. Útoky plánujú aj v deň Bidenovej inaugurácie, a to na vládne úrady v každom štáte, bez ohľadu na to, či dané štáty potvrdili volebné hlasy pre Bidena alebo pre Trumpa.