Odstúpil rakúsky koordinátor pre očkovanie proti koronavírusu

Viedeň 15. marca (TASR) - Koordinátor rakúskej vlády pre očkovanie proti novému koronavírusu Clemens Martin Auer odstúpil zo svojho postu. Oznámil to v pondelok v relácii Ö1-Morgenjournal rozhlasovej stanice ORF rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober.



Auer v nedeľu požiadal šéfa rezortu zdravotníctva, aby ho uvoľnil z funkcie. Dôvodom je, že v určitom momente ministra neinformoval o možnosti zaobstarať dodatočné vakcíny proti koronavírusu od spoločností Pfizer/BioNTech, píše agentúra DPA. Malo ísť o dávky vakcín z rezervného fondu, ktorý tvorili dávky očkovacích látok, ktoré iné členské štáty nepoužívajú, vysvetlil Anschober podľa agentúry AFP.



Minister zdôraznil, že do Rakúska bolo napriek tomu dodaných 31 miliónov dávok vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech, ktoré si krajina objednala. Dosiaľ dostalo prvú dávku vakcíny 8,4 percenta Rakúšanov.



Rakúsky kancelár Sebastian Kurz sa v piatok kritizoval neproporčnú distribúciu dávok vakcín v členských štátoch EÚ.



Európska komisia reagovala slovami, že ak si jednotlivé krajiny objednajú menší počet dávok než na aký majú nárok, potom je možné nevyužité kvóty distribuovať do iných štátov EÚ. Odstúpenie Auera požadovala Kurzova Rakúska ľudová strana (ÖVP) preto, že možnosti spomínaného mechanizmu nevyužil.



Funkciu koordinátora pre vakcináciu proti koronavírus povedie Katharina Reichová, šéfka sekcie verejného zdravia.