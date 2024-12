Odstúpil šéf juhokórejskej armády zodpovedný za stanné právo

Soul 5. decembra (TASR) - Náčelník generálneho štábu juhokórejskej armády generál Park An-su vo štvrtok oznámil, že podal demisiu. Urobil tak v súvislosti so zavedením stanného práva, ktoré nakrátko tento týždeň vyhlásil prezident Jun Sok-jol. Park An-su bol zodpovedný za jeho uplatňovanie, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Sme síce vojenskí experti, ale nie sme experti na stanné právo," povedal generál v parlamente a vyhlásil, že na príprave prezidentovho rozhodnutia sa nepodieľal.



Prezident Jun vyhlásil stanné právo v utorok vo vopred neohlásenom príhovore. V ňom obvinil opozíciu z protištátnych aktivít a sympatií k Severnej Kórei. Stalo sa tak v čase, keď sa jeho strana a opozícia nevedia dohodnúť na rozpočte na budúci rok.



O necelé tri hodiny po vyhlásení stanného práva parlament schválil väčšinou hlasov návrh na jeho zrušenie. Podľa juhokórejskej ústavy ho musí prezident v takom prípade odvolať.



Hlava štátu už v noci na štvrtok prijala demisiu ministra obrany Kim Jong-hjuna, ktorý sa predtým ospravedlnil za chaos vyvolaný vyhlásením stanného práva. Údajne práve on navrhol prezidentovi tento krok, uviedla stanica BBC.



Do čela rezortu obrany bol vymenovaný doterajší veľvyslanec v Saudskej Arábii a štvorviezdičký generál vo výslužbe Čchoi Bjung-hjuk.



Juhokórejská polícia zároveň začala vyšetrovať prezidenta Jun Sok-jola, ministra vnútra I Sang-mina a exministra obrany Kim Jong-hjuna v súvislosti s ich úlohou pri pokuse o zavedenie stanného práva.