Odstúpil šéf newyorskej polície James O'Neill

New York 5. novembra (TASR) - Zo svojej funkcie odstúpil v pondelok policajný komisár mesta New York James O'Neill. Na čele newyorskej polície ho nahradí súčasný šéf newyorskej kriminálky Dermot Shea. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie starostu New Yorku Billa de Blasia.



Demokratický starosta sa O'Neillovi poďakoval za pozitívne zmeny, ktoré počas jeho pôsobenia na čele newyorského policajného zboru nastali. Počas jeho trojročného pôsobenia vo funkcii komisára, došlo v meste k výraznému poklesu trestnej činnosti.



O'Neill k newyorskému policajnému zboru nastúpil v roku 1983 na oddelenie dopravnej polície.