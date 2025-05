Odstúpil šéf organizácie,ktorá mala začať s distribúciou pomoci v Gaze

Washington 26. mája (TASR) — Jake Wood, riaditeľ súkromnej organizácie Gaza Humanitarian Foundation (GHF) podporovanej USA a Izraelom, ktorá mala v najbližších dňoch začať riadiť distribúciu humanitárnej pomoci v Pásme Gazy, v pondelok oznámil, že rezignoval na svoju funkciu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a portálu Times of Israel (TOI).



Wood zdôraznil, že je „hrdý“ na prácu vykonanú pod jeho vedením, vrátane vypracovania „pragmatického plánu, ktorý by mohol nakŕmiť hladujúcich ľudí, riešiť bezpečnostné obavy týkajúce sa odklonu pomoci a doplniť dlhoročnú prácu mimovládnych organizácií v Pásme Gazy“. Ukázalo sa však, že nie je možné realizovať tento plán a zároveň dodržať „humanitárne princípy ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti“.



Woods na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagoval. K jeho rezignácii sa zatiaľ nevyjadrili ani zástupcovia Izraela, Palestíny, USA a Organizácie Spojených národov.



Len minulý týždeň GHF oznámila, že čoskoro začne pracovať priamo na mieste - obnoví logistiku, bezpečnosť a prístup, o ktorých prišli tradičné humanitárne organizácie.



GHF bola vytvorená začiatkom tohto roka, keď sa Izrael snažil zaviesť nový mechanizmus distribúcie humanitárnej pomoci v Pásme Gazy a zároveň zabrániť tomu, aby sa dostala do rúk militantnej organizácii Hamas. Nadácia, ktorá od februára sídli v Ženeve, sľúbila, že v prvých 90 dňoch svojej činnosti rozdelí približne 300 miliónov dávok potravín.



V bezpečných humanitárnych zónach pre civilistov mali vzniknúť chránené distribučné centrá, kde sa mala pomoc rozdávať priamo obyvateľom Pásma Gazy pod dozorom nezávislých bezpečnostných tímov. Projekt vypracovala izraelská armáda, tajná služba Šin Bet a vojenská rozviedka v súčinnosti s Američanmi.



OSN a medzinárodné humanitárne organizácie, ktoré od začiatku vojny s Hamasom dodávajú do Pásma Gazy potraviny, však uviedli, že s GHF spolupracovať nebudú, pretože jej ozbrojení dodávatelia a väzby na izraelskú armádu ohrozujú kľúčové princípy, vrátane neutrality, a vystavujú ich zamestnancov nebezpečenstvu. Objavili sa aj otázky týkajúce sa financovania GHF, ktoré nebolo transparentné.



Terčom kritiky sa stala aj skutočnosť, že distribučné centrá mali vzniknúť len na juhu Pásma Gazy. Wood, bývalý námorník a podnikateľ, sa pokúsil rozptýliť obavy, keď oznámil, že Izrael minulý týždeň súhlasil s požiadavkami GHF na povolenie zriadenia ďalších distribučných miest v celej enkláve a na obnovenie distribúcie pomoci prostredníctvom existujúcich mechanizmov, kým GHF nezačne fungovať v teréne. V rozpore s tým však boli slová izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že v tretej fáze izraelských humanitárnych operácií bude distribúcia pomoci obmedzená na malú oblasť na juhu Pásma Gazy, ktorú kontroluje izraelská armáda.



Woodova rezignácia predstavuje podľa TOI veľkú ranu pre úsilie Izraela obnoviť dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy podľa jeho vlastných podmienok a nie je jasné, či bude GHF môcť pokračovať vo svojej činnosti.