Odstúpil severomacedónsky premiér Kovačevski

Skopje 25. januára (TASR) - Severomacedónsky premiér Dimitar Kovačevski vo štvrtok odstúpil z funkcie. Ide o súčasť plánu pred parlamentnými voľbami stanovenými na 8. mája, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Tento krok umožní vznik prechodnej vlády, v ktorej budú aj opoziční predstavitelia a jej úlohou bude pripraviť voľby. Vyžaduje to zákon platný od roku 2016. Prijatý bol v reakcii na volebné manipulácie predchádzajúcich vlád.



Nová vláda bude môcť byť vo funkcii najviac 100 dní. Vymenovaná by mala byť v nedeľu. Jej predsedom sa má stať terajší šéf parlamentu Talat Xhaferi – ako vôbec prvý etnický Albánec.



Zároveň s parlamentnými voľbami sa v Severnom Macedónsku bude konať aj druhé kolo prezidentských volieb. To prvé je naplánované na 24. apríla.



Kovačevski ako predstaviteľ Sociálnodemokratickej únie bol na čele vlády od januára 2022, keď nahradil svojho straníckeho kolegu Zorana Zaeva. Ten oznámil svoj odchod z funkcie v októbri 2021 po slabom výsledku strany v komunálnych voľbách.