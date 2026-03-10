< sekcia Zahraničie
Odstúpila česká poslankyňa, natáčala videá propagujúce jej firmu
Niektorí opoziční politici jej koniec glosovali na sociálnych sieťach slovami, že sa rozhodla rezignovať po zistení, že v snemovni musí pracovať.
Praha 10. marca (TASR) - Česká poslankyňa za hnutie SPD Markéta Šichtařová sa v utorok vzdala poslaneckého mandátu. Zdôvodnila to tým, že poslanci posunuli do druhého čítania návrh zákona o digitálnej ekonomike sprísňujúci pravidlá pre sociálne siete a označila ho za cenzúrny. Šichtařovú však v uplynulých dňoch kritizovalo viacero kolegov za jej údajne slabý pracovný výkon. Nebola členkou žiadneho výboru a v Poslaneckej snemovni si v pracovnej dobe natáčala propagačné videá pre svoje podnikanie. K väčšej aktivite ju nedávno vyzval aj predseda snemovne a hnutia SPD Tomio Okamura, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Poslanecká snemovňa pred chvíľou v strachu zo sankcií od EÚ pustila do druhého čítania únijný cenzúrny zákon DSA. Obrovské sklamanie,“ napísala Šichtařová na Facebooku. Proti bolo len sedem poslancov z 200. „Všetci ostatní členovia vládnej koalície sa zachovali alibisticky. Pred voľbami som sľubovala zmenu, nie alibizmus. Je ale jasné, že skutočná zmena sa nepodarí, ďalej ustupujeme EÚ, dokonca aj za cenu rizika zavedenia cenzúry. V takej situácii nemožno plniť, čo som pred voľbami sľubovala. Preto skladám mandát,“ vysvetlila poslankyňa.
Niektorí opoziční politici jej koniec glosovali na sociálnych sieťach slovami, že sa rozhodla rezignovať po zistení, že v snemovni musí pracovať. Za jej údajne slabý výkon ju kritizovali viacerí kolegovia aj verejnosť. Nebola členkou žiadneho výboru a v pléne vôbec nevystúpila; počas rokovacích dní si v snemovni natáčala videá na propagáciu investičného poradenstva svojej firmy.
„Vzhľadom na to, že sa v snemovni vôbec nič nerobí a môžeme len sledovať obštrukcie, tak využívam svoj voľný čas na skutočne dôležité veci, ktoré môžu ľuďom pomôcť,“ uviedla v minulosti pre server iDNES.cz.
Cez víkend ju skritizoval aj Okamura a vyzval ju, aby bola aktívnejšia. Poslankyňa následne v utorok vystúpila na tlačovej konferencii klubu SPD pred začiatkom schôdze, kde odpovedala aj na otázky novinárov o svojej aktivite v snemovni. Zdôraznila, že účasť na výboroch nie je povinná. Poslanci síce takúto povinnosť nemajú, avšak podstatná časť ich práce sa odohráva práve tam.
Šichtařová bola zvolená za stranu Slobodných na kandidátke hnutia SPD.
