Odstúpila francúzska premiérka Borneová

Paríž 8. januára (TASR) - Francúzska premiérka Elisabeth Borneová v pondelok odstúpila po menej než dvoch rokoch vo funkcii. Prezident Emmanuel Macron jej demisiu prijal, má ísť o súčasť výraznejších zmien vo vláde, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Podľa agentúry DPA zatiaľ nie je jasné, kto a kedy zostaví novú vládu. Ako však uvádza AFP, favoritom je 34-ročný minister školstva Gabriel Attal. V prípade vymenovania by sa stal najmladším francúzskym premiérom vôbec a taktiež prvým, ktorý sa otvorene hlási k svojej homosexualite.



Agentúra AP s odvolaním sa na Macronovu kanceláriu píše, že 62-ročná Borneová ostane dohliadať na bežnú domácu agendu vlády až do vymenovania nového kabinetu. Na čelo vlády sa postavila v máji 2022 ako druhá žena v dejinách Francúzska.



O zmenách vo vláde sa začalo hovoriť po tom, ako sa Macron v decembri ocitol pod tlakom počas prerokovávania nového imigračného zákona v parlamente. Prísnejší zákon napokon prešiel vďaka ústupkom, ktoré vláda urobila voči konzervatívnym republikánom. Avšak zákon vyvolal napätie v Macronovom tábore; 20 poslancov z jeho radov hlasovalo proti, 17 sa zdržali. V reakcii na prijatie zákona odstúpil minister zdravotníctva Aurélien Rousseau a povrávalo sa, že odchod zvažujú aj ďalší ľavicovejšie orientovaní ministri.



Macron je od posledných parlamentných volieb v júni 2022 v zložitej situácii, keďže v Národnom zhromaždení nemá jeho vláda absolútnu väčšinu, a tak sa musí spoliehať aj na hlasy opozície.



Podľa DPA sa očakáva, že Macron sa bude prostredníctvom nového kabinetu snažiť skonsolidovať svoj tábor, a to aj v súvislosti s tohtoročnými eurovoľbami, v ktorých by ho mohli podľa prieskumov výrazne predbehnúť nacionalisti okolo Marine Le Penovej.