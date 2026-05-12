Odstúpila prvá členka vlády premiéra Keira Starmera
Fahnbullehová uviedla, že je hrdá na svoju prácu, no podľa nej vláda neprijíma rozhodnutia s víziou, tempom a mandátom na vytvorenie zmeny, ktorý jej dali voliči.
Londýn 12. mája (TASR) - Prvá členka vlády britského premiéra Keira Starmera v utorok odstúpila z funkcie, zatiaľ čo sám Starmer čelí tlaku na svoju rezignáciu po tom, čo Labouristická strana nedávno neuspela v komunálnych voľbách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Štátna tajomníčka ministerstva bývania, komunít a miestnej samosprávy Miatta Fahnbullehová odstúpila z funkcie a vyzvala Starmera, aby „urobil to, čo je správne pre krajinu“, a oznámil harmonogram svojej rezignácie.
Fahnbullehová uviedla, že je hrdá na svoju prácu, no podľa nej vláda neprijíma rozhodnutia s víziou, tempom a mandátom na vytvorenie zmeny, ktorý jej dali voliči. „Nevládneme ako Labouristická strana, ktorá má jasné hodnoty a silné presvedčenie,“ povedala.
Starmer v utorok vládnemu kabinetu oznámil, že proces výmeny lídra Labouristickej strany sa doposiaľ nespustil. „Krajina očakáva, že budeme pokračovať vo vládnutí. To je to, čo robím, a tiež to, čo musíme urobiť ako kabinet,“ vyhlásil podľa agentúry AFP.
Na to, aby došlo k výmene lídra strany, musí jeden z poslancov informovať riadiaci orgán strany - Národný výkonný výbor - o zámere iniciovať voľby. Na základe toho môžu následne poslanci začať so zbieraním formálnej podpory, vysvetľuje stanica Sky News. Pre novú voľbu lídra by aktuálne bola potrebná podpora 20 percent zákonodarcov Labouristickej strany (80 hlasov), pričom úradujúci líder by bol automaticky zaradený na volebný lístok. Hoci 78 poslancov verejne vyzvalo Starmera na odstúpenie, výzvy nespúšťajú žiadny mechanizmus v rámci strany.
Labouristická strana utrpela minulý týždeň zdrvujúcu porážku v komunálnych voľbách, keď stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami. Historický neúspech zaznamenala v hlasovaní do waleského parlamentu, kde dominovala politike krajiny celé storočie, a jej pozície sa oslabili aj v škótskom zákonodarnom zbore.
