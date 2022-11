Odsúdená aktivistka Kalesnikavová je hospitalizovaná na JIS v Homeli

Minsk/Londýn 29. novembra (TASR) — Bieloruská opozičná politička Maryja Kalesnikavová, ktorú odsúdili na 11 rokov väzenia, je hospitalizovaná na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) v meste Homeľ na juhovýchode Bieloruska. Podľa agentúry AFP to v utorok potvrdila tlačová služba lídra bieloruskej opozície Viktara Babaryku, ktorá sa odvolala na právnika Kalesnikavovej.



Podľa právnika jeho mandantku v pondelok 28. novembra odviezli sanitkou najprv na chirurgické oddelenie, neskôr na JIS. Príčina hospitalizácie nie je známa.



Kalesnikavovú predtým presunuli z obyčajnej cely na samotku.



Vo vyhlásení Babarykovho tímu sa uvádza, že Kalesnikavovej právnikovi v utorok "už tretíkrát po sebe nedovolili" navštíviť ju. Väzenské úrady svoj nesúhlas vysvetlili tým, že od neho nedostali žiadnu žiadosť.



Kalesnikavová patrí k lídrom bieloruskej opozície. Pred prezidentskými voľbami konanými v auguste 2020 bola koordinátorkou predvolebného štábu Viktara Babaryku, ktorému však napokon úrady znemožnili kandidovať.



Kalesnikavová následne vo voľbách podporila Sviatlanu Cichanovskú, ktorá v nich podľa opozície porazila Alexandra Lukašenka, vyhláseného ústrednou volebnou komisiou za víťaza. Západ však Lukašenka ako prezidenta Bieloruska neuznáva.



Krátko po voľbách, 7. septembra 2020, Kalesnikavovú v Minsku uniesli maskovaní muži, ktorí ju vzali na hranice s Ukrajinou, kde jej prikázali prekročiť hranice. Ona to však urobiť odmietla a namiesto toho roztrhala svoj pas. Následne ju previezli späť do Minska a uväznili.



V roku 2021 ju súd v Minsku odsúdil na 11 rokov väzenia, keď ju uznal za vinnú v troch bodoch obžaloby, vrátane sprisahania s cieľom získať moc.