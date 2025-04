Odsúdená bývalá prvá dáma Peru pricestovala do Brazílie

Brazília 17. apríla (TASR) - Odsúdená bývalá prvá dáma Peru Nadine Herediová pricestovala v stredu do Brazílie, ktorá jej udelila politický azyl. Exprezidenta Ollantu Humalu s manželkou v utorok odsúdili na 15-ročné väzenie pre pranie špinavých peňazí a nezákonné financovanie volebnej kampane v roku 2011. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Herediovú a Humalu odsúdili v rámci globálneho finančného škandálu stavebnej spoločnosti Oderbrecht a obaja počas dvoch prezidentských kampaní získali nelegálne financie aj od venezuelskej vlády. Herediová bola prvou dámou medzi rokmi 2011 a 2016.



Exprezidenta vzali do väzby ihneď po súdnom pojednávaní, Herediová sa v tom čase nachádzala na brazílskom veľvyslanectve v Lime. Povolenie na prechod a azyl v Brazílii jej a jej synovi udelil brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Do hlavného mesta Brazília ich vojenské lietadlo dopravilo v stredu.