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Odsúdená expremiérka Bangladéša sa chce vrátiť do vlasti
Vadžídová utiekla do Indie po demonštráciách v júli a auguste 2024, pri ktorých po zásahoch bezpečnostných zložiek zahynulo 1400 osôb.
Autor TASR
Dháka 29. júna (TASR) - Zvrhnutá bangladéšska premiérka Hasína Vadžídová, ktorú osobitný tribunál v novembri 2025 v neprítomnosti odsúdil na trest smrti za zločiny proti ľudskosti, sa podľa svojich slov plánuje v tomto roku vrátiť do Bangladéša. Rozsudok voči nej označila za „nelegálny, neústavný a politicky motivovaný“, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Vadžídová utiekla do Indie po demonštráciách v júli a auguste 2024, pri ktorých po zásahoch bezpečnostných zložiek zahynulo 1400 osôb.
V rozhovore pre indickú televíziu NDTV expremiérka povedala, že sa plánuje vrátiť do svojej domoviny. „Chcem to povedať jasne: prekonajúc všetky prekážky a sprisahania, tento rok sa vrátim do svojej krajiny,“ odpovedala na otázku, či by sa do Bangladéša vrátila napriek tomu, že je odsúdená na trest smrti. Reuters konštatuje, že je to prvý raz, čo Vadžídová uviedla možný termín svojho návratu.
Zároveň odmietla novembrový verdikt súdu a bangladéšsky súdny systém obvinila, že je využívaný ako „nástroj politickej pomsty“ cielenej na odstránenie vedenia jej strany Liga Awami.
„Nebojím sa smrti,“ konštatovala Vadžídová s tým, že pokusy o odstránenie jej strany v minulosti zlyhali a zlyhajú znova.
Jej plánovaný návrat podľa jej slov nie je motivovaný osobnou ambíciou, ale širšou misiou s cieľom obnoviť politické práva, demokraciu, právny štát a ducha bangladéšskej vojny za nezávislosť z roku 1971.
V rozhovore bránila aj svoju stranu Liga Awami, ktorá je v súčasnosti zakázaná. Tvrdí, že má v Bangladéši naďalej hlboké korene, napriek spomínanému zákazu. Vyzvala tiež bangladéšsku vládu na obnovenie riadneho demokratického prostredia, a to zrušením zákazu jej strany, zrušením „falošných obvinení“ voči lídrom tejto strany, prepustením politických väzňov a povolením pokojnej politickej činnosti.
Vláda obhajuje svoje rozhodnutia, ktoré sú podľa nej súčasťou snáh vyvodiť zodpovednosť za údajne činy spáchané počas posledných mesiacov vládnutia Vadžídovej vlády.
Vadžídová utiekla do Indie po demonštráciách v júli a auguste 2024, pri ktorých po zásahoch bezpečnostných zložiek zahynulo 1400 osôb.
V rozhovore pre indickú televíziu NDTV expremiérka povedala, že sa plánuje vrátiť do svojej domoviny. „Chcem to povedať jasne: prekonajúc všetky prekážky a sprisahania, tento rok sa vrátim do svojej krajiny,“ odpovedala na otázku, či by sa do Bangladéša vrátila napriek tomu, že je odsúdená na trest smrti. Reuters konštatuje, že je to prvý raz, čo Vadžídová uviedla možný termín svojho návratu.
Zároveň odmietla novembrový verdikt súdu a bangladéšsky súdny systém obvinila, že je využívaný ako „nástroj politickej pomsty“ cielenej na odstránenie vedenia jej strany Liga Awami.
„Nebojím sa smrti,“ konštatovala Vadžídová s tým, že pokusy o odstránenie jej strany v minulosti zlyhali a zlyhajú znova.
Jej plánovaný návrat podľa jej slov nie je motivovaný osobnou ambíciou, ale širšou misiou s cieľom obnoviť politické práva, demokraciu, právny štát a ducha bangladéšskej vojny za nezávislosť z roku 1971.
V rozhovore bránila aj svoju stranu Liga Awami, ktorá je v súčasnosti zakázaná. Tvrdí, že má v Bangladéši naďalej hlboké korene, napriek spomínanému zákazu. Vyzvala tiež bangladéšsku vládu na obnovenie riadneho demokratického prostredia, a to zrušením zákazu jej strany, zrušením „falošných obvinení“ voči lídrom tejto strany, prepustením politických väzňov a povolením pokojnej politickej činnosti.
Vláda obhajuje svoje rozhodnutia, ktoré sú podľa nej súčasťou snáh vyvodiť zodpovednosť za údajne činy spáchané počas posledných mesiacov vládnutia Vadžídovej vlády.