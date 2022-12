Odsúdeného ruského politika Jašina previezli z Moskvy do Udmurtska

Moskva/Londýn 27. decembra (TASR) — Ruského opozičného politika Iľju Jašina previezli z Moskvy do vyšetrovacej väznice v meste Iževsk v Udmurtskej republike ležiacej na východe európskej časti Ruskej federácie. S odvolaním sa na Jašinovu advokátku Mariju Ejsmontovú o tom v utorok informovala britská stanica BBC.



Prevoz sa uskutočnil ešte predtým, ako začal platiť rozsudok, ktorým bol Jašin za šírenie dezinformácií o ruskej armáde odsúdený na osem a pol roka väzenia. Alexej Meľnikov, výkonný tajomník moskovskej komisie monitorujúcej rešpektovanie práv zadržiavaných osôb (ONK), na margo tejto skutočnosti pre agentúru Interfax povedal, že takáto prax nie je nezvyčajná. Vysvetlil, že to "súvisí s obsadenosťou ústavov predbežného zadržania v hlavnom meste — nad limit je tam držaných viac ako 2000 ľudí".



Informácie o prevoze Jašina z Moskvy sa objavili už v pondelok. Ani jeho advokáti však nevedeli, kam Jašina presunuli.



Jeho matka mala na 29. decembra povolenie navštíviť ho vo vyšetrovacej väznici v Moskve. Iževsk je od Moskvy vzdialený 1200 kilometrov.



"Takže Iľja a jeho rodina dostali takýto pozdrav k nadchádzajúcemu Novému roku," napísala právnička Ejsmontová v statuse na sociálnej sieti Facebook.



Jašin bol 9. decembra súdom v Moskve uznaný za vinného v kauze šírenia dezinformácií o ruskej armáde, a to za príspevok o masakroch spáchaných v ukrajinskom meste Buča, ktorý zverejnil na svojom kanáli na streamovacej službe YouTube.



Jašina za to dostal 8,5 roka väzenia, čo je zatiaľ najprísnejší trest vynesený za porušenie tohto nového zákona, ktorý sa v ruskom trestnom zákonníku objavil len na jar tohto roku — krátko po začiatku invázie ruskej armády na Ukrajinu.