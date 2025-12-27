< sekcia Zahraničie
Odsúdeného spojenca exprezidenta Bolsonara zatkli v Paraguaji
Bývalého šéfa diaľničnej polície tento mesiac odsúdili na viac ako 24 rokov domáceho väzenia.
Autor TASR
Asunción 26. decembra (TASR) - Bývalého náčelníka brazílskej diaľničnej polície Silvineia Vasquesa, ktorý bol spoločne s exprezidentom Jairom Bolsonarom odsúdený za pokus o prevrat, v piatok nadránom zatkli v Paraguaji. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vasques (50) podľa súdu počas prezidentských volieb v roku 2022 nariadil nasadiť policajtov v okrskoch, kde mal Bolsonaro menšiu podporu ako neskorší víťaz Luiz Inácio Lula da Silva. Tí mali voličom brániť odovzdať svoje hlasy. Vasquesa zatkli v roku 2023 a nariadili mu nosiť elektronický náramok na členku.
Bývalého šéfa diaľničnej polície tento mesiac odsúdili na viac ako 24 rokov domáceho väzenia. Podľa brazílskych médií Vasques svoj monitorovací náramok rozbil a vydal sa aj so svojim psom na útek smerom k hranici s Paraguajom.
Vasquesa údajne zatkli na medzinárodnom letisku v paraguajskom Asuncióne počas toho, ako sa s falošnými dokladmi snažil nastúpiť do lietadla smerujúceho do Salvádoru. Po návrate to Brazílie sudca nariadil zrušiť domáce väzenie pre Vasquesa a svoj trest si má odpykať vo väznici.
