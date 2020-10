Odsúdení členovia Zlatého úsvitu musia nastúpiť na výkon trestu

Atény 22. októbra (TASR) - Väčšina vedenia gréckej neonacistickej strany Zlatý úsvit musí bezodkladne nastúpiť na výkon trestu. Súd v Aténach vo štvrtok totiž zamietol návrh žalobkyne, ktorý by im umožnil zostať na slobode až do verdiktu odvolacieho súdu. Informovala o tom agentúra DPA.



"Na to, že ma za moje názory posielajú do väzenia, som hrdý," uviedol zakladateľ a líder strany Nikos Michaloliakos po rozhodnutí súdu. Za svoje činy neprejavil ľútosť a poďakoval "státisícom Grékov, ktorí sa napriek tejto špinavej junte zastali Zlatého Úsvitu" píše DPA.



Na základe rozhodnutia súdu pôjde do väzby 38 z 51 odsúdených. Niektorí z nich - vrátane Michaloliakosa - boli niekoľko rokov v domácom väzení, kým ich nedávno neodsúdili na 13 rokov väzenia za založenie zločineckej organizácie.



Prokurátorka Adamantia Ikonomová svoj návrh zdôvodnila tým, že je málo pravdepodobné, že by sa po prepustení pokúsili o útek alebo by sa dopustili opätovného priestupku. Poukázala pritom na fakt, že takmer nikto z nich nemá záznamy v trestnom registri. Odvolací proces môže trvať niekoľko rokov.



Michaloliakosa spolu s piatimi ďalšími členmi vedenia strany odsúdili minulú stredu na 13 rokov väzenia, šiesteho člena na desať rokov väzenia. Súd zároveň odsúdil aj 11 ďalších členov Zlatého úsvitu, bývalých poslancov gréckeho parlamentu, za členstvo v zločineckej organizácii na tresty odňatia slobody v trvaní od päť do sedem rokov. Celkovo padli tresty pre 51 osôb.



Zlatý úsvit a jeho členovia boli roky súčasťou gréckeho parlamentu. Počas hospodárskej krízy bol dokonca tretím najsilnejším politickým subjektom v krajine.