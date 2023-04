Odsúdený bývalý dozorca z nacistického tábora zomrel vo veku 102 rokov

Berlín 26. apríla (TASR) - Bývalý dozorca z nacistického koncentračného tábora Josef Schütz, ktorý bol minulý rok odsúdený na päť rokov väzenia za spoluúčasť na vojnových zločinoch, zomrel vo veku 102 rokov, uviedol v stredu pre tlačovú agentúru AFP zdroj blízky tomuto prípadu.



Schütz bol uznaný za vinného zo spoluúčasti na vražde v najmenej 3500 prípadoch, keď v rokoch 1942-1945 pracoval ako väzenský dozorca v tábore Sachsenhausen severne od Berlína. Schütz sa týmto rozsudkom stal najstaršou osobou, ktorá bola kedy odsúdená za spoluúčasť na zločinoch spáchaných počas holokaustu.



Schütz počas súdneho procesu nevyjadril žiadnu ľútosť a vyhlásil, že je nevinný a "neurobil vôbec nič". Po vojne bol prevezený do zajateckého tábora v Rusku a následne sa vrátil do Nemecka, kde pracoval ako poľnohospodár a zámočník.



V rokoch 1936-1945 bolo v Sachsenhausene väznených viac než 200.000 ľudí vrátane Židov, Rómov, odporcov nacistického režimu a homosexuálov. Desaťtisíce z nich zomreli dôsledkom nútených prác, vrážd, lekárskych pokusov, hladu alebo chorôb. Tábor oslobodili sovietske vojská.



Nemecko sa snaží postaviť bývalých nacistických vojnových zločincov pred súd od prelomového rozsudku z roku 2011, ktorý otvoril cestu k niekoľkým procesom.



Jeden z bývalých dozorcov, John Demjanjuk, bol tomto roku odsúdený na základe toho, že slúžil ako súčasť Hitlerovej vraždiacej mašinérie, hoci neexistuje dôkaz, že by niekoho priamo zabil, píše AFP.



Odvtedy boli viacerí bývalí pracovníci koncentračných táborov uznaní za vinných zo spoluúčasti na vražde na rovnakom základe.



Vzhľadom na ubiehajúci čas však bolo v uplynulých rokoch niekoľko prípadov prerušených po tom, ako obvinení zomreli alebo neboli fyzicky schopní postaviť sa pred súd.