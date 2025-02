Francúzsky odsúdený exprezident Sarkozy nebude komunikovať s médiami

Paríž 8, februára (TASR) - Francúzsky exprezident Nicolas Sarkozy v sobotu povedal, že už nebude komunikovať s médiami. Ako prvý francúzsky exprezident nosí od piatku podľa rozhodnutia súdu elektronický náramok na kontrolovanie pohybu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Rozhodol som sa odložiť svoje verejné aktivity ako bývalého prezidenta a vzdať sa všetkých foriem vyjadrovania v médiách," napísal pravicový politik na sieti X. Vyštudovaný právnik naznačil, že bude naďalej vykonávať profesiu, "ako je moje právo".



"Do konca mesiaca" tiež podá odvolanie proti odsúdeniu na Európsky súd pre ľudské práva. Ten "určí, či som sa stal obeťou nespravodlivosti, ako sa domnievam", povedal.



V piatok ho priamo doma navštívil úradník z väzenskej služby, aby mu navliekol náramok na členok. Najvyšší odvolací súd vo Francúzsku Sarkozyho uznal vinným v prípade nezákonného pokusu o ovplyvňovanie sudcu. Elektronický náramok je alternatívny trest voči jednoročnému pobytu vo väzení. Pôvodne bol odsúdený za korupciu na tri roky vo väzení.



Svoj dom môže opustiť len medzi 8.00 a 20.00 h. Má povolenú hodinu a pol navyše počas troch večerov v týždni, keď sa v inom prípade musí zúčastniť na pojednávaní ako obžalovaný z nezákonného financovania kampane, pasívnej korupcie, zatajenia sprenevery verejných prostriedkov a zločineckého spolčenia. Súdny proces s ním by mal trvať do 10. apríla. Hrozí mu desať rokov väzenia, pokuta 375.000 eur a strata občianskych práv (zákaz činnosti) na päť rokov.



Sarkozy minulý týždeň oslávil 70 rokov. Úrad prezidenta zastával v rokoch 2007 až 2012. Napriek tomu zostáva vplyvnou osobnosťou a je známe, že sa pravidelne stretáva s prezidentom Emmanuelom Macronom.