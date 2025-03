Odsúdený exprezident Panamy môže odísť do Nikaraguy, kde dostal azyl

Panama 28. marca (TASR) - Bývalý panamský prezident Ricardo Martinelli môže po viac ako roku opustiť nikaragujské veľvyslanectvo v meste Panama a odcestovať do Nikaraguy, ktorá mu už minulý rok udelila politický azyl. Oznámil to vo štvrtok panamský minister zahraničných vecí Javier Martínez-Acha Vásquez. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.



Martinelli prebýval v priestoroch nikaragujského veľvyslanectva od vtedy, ako vlani panamský najvyšší súd zamietol jeho odvolanie voči rozsudku v prípade prania špinavých peňazí, za ktoré ho odsúdili na 11-ročné väzenie. Martinelli vinu popiera a tvrdí, že proces s ním bol politicky motivovaný.



Nikaragujské veľvyslanectvo mu poskytlo útočisko z dôvodu možného politického prenasledovania. Martinelli totiž tvrdil, že sa ho vtedajší panamský prezident Laurentino Cortizo snaží uväzniť či dokonca zabiť. Nikaragua udelila Martinellimu vo februári 2024 politický azyl, panamská vláda ho však doteraz odmietala uznať a z krajiny mu nepovolila vycestovať.



Panamský minister zahraničných vecí Martínez-Acha Vásquez zmenu tohto postoja odôvodnil s tým, že odchodom z ambasády do Nikaraguy bude môcť Martinelli lepšie pracovať na prípadnej ďalšej obhajobe a dostane sa mu lekárska starostlivosť týkajúca sa jeho bližšie nešpecifikovaných zdravotných problémov.



Martinelli bol prezidentom Panamy v rokoch 2009 až 2014. Kandidovať za stredopravicovú Demokratickú zmenu mal kandidovať aj v prezidentských voľbách v roku 2024, pre odsúdenie za pranie špinavých peňazí to však napokon nebolo možné.