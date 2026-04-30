Odsúdili Afganca za podiel na samovražednom atentáte na letisku
Podľa amerických úradov bol zapojený do viacerých útokov vykonaných organizáciou Islamský štát - Chórasán v období medzi rokom 2016 a jeho zadržaním pakistanskými úradmi v roku 2025.
Autor TASR
Washington 30. apríla (TASR) - Americká federálna porota odsúdila v stredu muža z Afganistanu za jeho rolu v samovražednom bombovom útoku na letisku v afganskej metropole Kábul, pri ktorom v roku 2021 prišlo o život najmenej 170 Afgancov a 13 amerických vojakov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Mohammad Šarífulláh, člen odnože Islamského štátu - Chorásán (IS-K) v Afganistane a Pakistane, bol vo Virgínii usvedčený zo sprisahania s cieľom poskytnúť materiálnu podporu teroristickej organizácii.
Podľa prokurátorov Šarífulláh vopred preskúmal trasu k letisku, kde sa neskôr uprostred davov ľudí snažiacich sa o útek len niekoľko dní po tom, čo Kábul ovládlo hnutie Taliban, odpálil samovražedný útočník.
Spojené štáty stiahli svojich posledných vojakov z Afganistanu v auguste 2021, čím ukončili aj chaotickú evakuáciu desaťtisícov Afgancov, ktorí zaplavili kábulské letisko v nádeji, že sa dostanú na lety smerujúce von z krajiny.
Šarífulláha vydali do Afganistanu z Pakistanu v marci 2025 a súdili ho v procese pred federálnym súdom v Alexandrii na predmestí Washingtonu. Šarífulláhovi, známemu tiež pod menom Džafár, hrozí väzenie do výšky 20 rokov.
Podľa amerických úradov bol zapojený do viacerých útokov vykonaných organizáciou Islamský štát - Chórasán v období medzi rokom 2016 a jeho zadržaním pakistanskými úradmi v roku 2025. Bol medzi nimi aj samovražedný atentát z júna 2016 na nepálskych ochrankárov strážiacich kanadské veľvyslanectvo v Kábule. Šarífulláh bol v tomto prípade obvinený z vykonávania prieskumu a prevozu samovražedného atentátnika na miesto útoku.
Čelí tiež obvineniam z poskytnutia inštrukcií o zbraniach ozbrojencom IS-K, ktorí vykonali útok v koncertnej sále Crocus City Hall blízko Moskvy v marci 2024.
