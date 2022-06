Odsúdili Holanďanku, ktorá sa v Sýrii pridala k džihádistom

Rotterdam 1. júna (TASR) - Holanďanku, ktorá sa v Sýrii pridala k militantnej organizácii Islamský štát (IS), odsúdili v stredu v jej vlasti na 3,5-ročné väzenie. TASR správu prevzala od agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na vyjadrenie rotterdamského okresného súdu.



Dvadsaťosemročnú Ilham B. repatriovali vlani z väzenského tábora Rož na severovýchode Sýrie po tom, čo sa spolu so svojím manželom v roku 2013 pripojila k Islamskému štátu a džihádistickej skupine Front an-Nusra.



Rotterdamský súd ženu za členstvo v teroristických organizáciách a prípravu viacerých trestných činov odsúdil na 42 mesiacov odňatia slobody, z toho 12 mesiacov podmienečne.



Prokuratúra pre ňu žiadala osemročné väzenie, pričom tvrdila, že Ilham B. okrem zmienených trestných činov uverejňovala počas svojho pobytu v Sýrii na sociálnych sieťach džihádistickú propagandu a mala tiež v držbe strelné zbrane.



Ilham B. sa bránila tým, že v Sýrii žila "v akejsi bubline a nevedela, čo sa deje vo svete". Súd jej obhajobu zamietol, pričom poukázal na "rozsiahle zdroje informácií, ktoré mala k dispozícii", ako aj dĺžku jej pobytu v Sýrii, funkciu jej manžela, ako aj obsah jej komunikácie na internete".



Odsúdená podľa súdnych spisov pochádza z holandského mesta Gouda. V roku 2013 vycestovala do Sýrie, kde ju o štyri roky neskôr zadržali jednotky Sýrskych demokratických síl. Odvtedy bola vo väzenskom tábore Rož, kde porodila aj svoje druhé dieťa. Zo Sýrie ju v roku 2021 repatriovali do Holandska, kde ju hneď po pristátí na amsterdamskom letisku Schiphol zatkli.



Podľa oficiálnych údajov holandskej vlády vycestovalo do Sýrie počas obdobia, keď vrcholila tamojšia občianska vojna, približne 300 holandských džihádistov, aby sa tam pridali k IS. Približne 120 z nich sa v tejto blízkovýchodnej krajine stále nachádza, pričom mnohí z nich sú vo väzenských táboroch na severe Sýrie, v Turecku alebo Iraku.