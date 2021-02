Odsúdili muža, ktorý klamstvami o rakovine mámil peniaze od darcov

Madrid 8. februára (TASR) - Na dva roky väzenia odsúdili v pondelok Španiela známeho pod prezývkou "muž s 2000 nádormi", ktorý si vymýšľal, že má rakovinu v poslednom štádiu. Trest odňatia slobody dostal za to, že pomocou tohto klamstva získaval finančné dary od tisícok ľudí vrátane miestnych celebrít. Informovala o tom agentúra AFP.



Päťdesiatročný Paco Sanz sa v rokoch 2010-2017 objavoval pravidelne ako hosť v rôznych televíznych reláciách, kde rovnako ako aj na sociálnych sieťach tvrdil, že v dôsledku tzv. Cowdenovho syndrómu má v tele takmer 2000 nádorov.



Tvrdil, že mu ostávajú už len mesiace života a prostredníctvom svojej webstránky, textových správ i ďalšími spôsobmi žiadal o finančné príspevky.



Muž mal síce naozaj Cowdenov syndróm, všetky jeho nádory však boli benígne a život mu nijako neohrozovali. Tento niekdajší pracovník bezpečnostnej služby podľa prokuratúry vďaka podvodnému tvrdeniu nazhromaždil takmer 265.000 eur, až pokým ho v marci 2017 nezatkli.



Finančné dary mu okrem iných poslali napríklad aj španielske celebrity: televízny moderátor Jorge Javier Vázquez či futbalista Álvaro Negredo.



Prokuratúra Sanza obvinila, z toho, že "zneužil svoje ochorenie" na nelegálne obohacovanie. Žalobcovia tiež uviedli, že svoju chorobu opisoval ako "oveľa závažnejšiu, než akou v skutočnosti bola". Nepravdivo tiež tvrdil, že život by mu mohla zachrániť jedine experimentálna liečba v USA.



V skutočnosti však podľa prokuratúry vycestoval do USA, aby sa zúčastnil na bezplatných klinických testoch, pričom spoločnosť, ktorá ich vykonávala, zároveň pokryla všetky jeho výdaje spojené s touto cestou.



Videozáznam, ktorý získali španielske média v čase Sanzovho zatknutia, zachytáva tohto muža žartujúceho so svojou priateľkou a príbuznými o klamstvách, ktoré na verejnosti narozprával.



Proces s ním sa začal v pondelok v Madride. Sanz sa k podvodu priznal. Vymerali mu dvojročný väzenský trest, zatiaľ čo jeho priateľku odsúdili na jeden rok aj deväť mesiacov väzenia za to, že bola jeho spolupáchateľkou.



Je však nepravdepodobné, že si dvojica svoje tresty skutočne odsedí za mrežami. V Španielsku sa totiž zvyčajne podmienečne odkladajú tresty odňatia slobody neprevyšujúce dva roky udelené osobám, ktoré boli odsúdené prvýkrát a zároveň nie za násilné činy, približuje AFP.



Súdny proces so Sanzom a jeho priateľkou sa ani po vynesení verdiktov neskončil. Bude ešte pokračovať, aby súd mohol určiť výšku odškodného, ktoré by mala dvojica zaplatiť.