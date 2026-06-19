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Odsúdili muža, ktorý sa na darknete vyhrážal politikom smrťou

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Hovorkyňa súdu uviedla, že muž je odsúdený za trestné činy vrátane financovania terorizmu, poskytovania pokynov na páchanie teroristických činov a výroby výbušných zariadení vrátane zápalných fliaš.

Autor TASR
Berlín 19. júna (TASR) - Súd v Nemecku v piatok odsúdil na tri roky väzenia muža, ktorý na darknete vyzýval na útoky na prominentných politikov, medzi ktorými boli údajne aj bývalí spolkoví kancelári Olaf Scholz a Angela Merkelová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Päťdesiatročný Martin S. s poľskými koreňmi sa počas súdneho konania v meste Düsseldorf na západe Nemecka priznal k prevádzkovaniu anonymnej platformy na darknete s názvom Assassination Politics (Politika atentátov).

Hovorkyňa súdu uviedla, že muž je odsúdený za trestné činy vrátane financovania terorizmu, poskytovania pokynov na páchanie teroristických činov a výroby výbušných zariadení vrátane zápalných fliaš. Verdikt ešte nie je právoplatný a je možné sa proti nemu odvolať.

Muž podľa súdu na stránke vyzýval na útoky na politické osobnosti a údajne zverejnil zoznam mien v „trestných spisoch“ spolu s „rozsudkami smrti“, ktoré vyniesol za údajné zločiny ako vlastizrada.

Tlačové oddelenie súdu pre AFP uviedlo, že muž zastáva „krajne pravicové názory“. Podľa zdroja oboznámeného s počiatočným vyšetrovaním pracoval Martin S. sám, ale mal prepojenie na širšie krajne pravicové konšpiračné hnutie.

Týždenník Der Spiegel informoval, že zoznam obsahoval viac ako 20 mien potenciálnych obetí – vrátane exkancelára Olafa Scholza, bývalej kancelárky Angely Merkelovej a niekdajších ministrov spolkovej vlády. Vyšetrovatelia na anonymnej platforme tiež našli „trestné spisy“ a „rozsudky smrti“ voči sudcom a prokurátorom, ako aj krajne pravicový, rasistický a konšpiračný obsah.

Okrem toho prokuratúra tvrdí, že muž žiadal o príspevky v kryptomenách určené ako „odmeny“ za vraždy, hoci súd poznamenal, že neboli poskytnuté žiadne takéto príspevky. Na spomínanej platforme sa nachádzali aj citlivé osobné údaje potenciálnych obetí.
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