Odsúdili nemeckú členku IS, ktorá vzala svoju malú dcéru do Sýrie

Berlín 1. júna (TASR) - Nemka, ktorá vzala svoju malú dcéru do Sýrie, pridala sa tam k organizácii Islamský štát (IS) a údajne využívala zotročené jezídky, bola v stredu odsúdená za členstvo v teroristickej organizácii a za ďalšie trestné činy. Informovala o tom agentúra AP.



Krajinský súd v nemeckom meste Celle uviedol, že 34-ročná Nemka, ktorá bola vzhľadom na zákony na ochranu súkromia identifikovaná iba ako Romiena S., dostala tri roky a tri mesiace väzenia.



Bola odsúdená za spoluúčasť na zločine proti ľudskosti, únos maloletej osoby a neplnenie povinností v oblasti starostlivosti a vzdelávania.



Žena odcestovala do Sýrie v roku 2014 a vzala so sebou aj svoju štvorročnú dcéru, a to proti vôli jej otca. V Sýrii sa postupne vydala za viacerých členov Islamského štátu, ktorým viedla domácnosť, čo im umožnilo bojovať.



Odsúdená vychovávala svoju dcéru a dvoch v Sýrii narodených synov v súlade s ideológiou IS - dievčatko ako šesťročné napríklad vzala na ukameňovanie ženy a ukazovala mu aj videá zachytávajúce svojvoľné popravy. V dome obchodníka s otrokmi niekoľko dní využívala zotročenú jezídku a strážila ju, keď išla do mesta.



Žena tiež zverejňovala na Twitteri príspevky podporujúce extrémistické útoky vo francúzskom letovisku Nice a nemeckom meste Würzburg v roku 2016.



Zatkli ju na letisku vo Frankfurte nad Mohanom, kam v októbri pricestovala so skupinou žien a detí, repatriovaných z tábora v severovýchodnej Sýrii, kde boli zadržiavaní predpokladaní členovia IS.



Súd uviedol, že obžalovaná sa do značnej miery priznala k obvineniam vzneseným voči nej a "od IS sa vierohodne dištancovala". Do úvahy vzal i fakt, že žena nebola "zástankyňou tvrdej línie“ a k IS sa pripojila sčasti aj preto, aby "unikla z dovtedajšej životnej situácie". Súd to však bližšie nekonkretizoval.