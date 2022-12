Odsúdili ôsmich podozrivých z napomáhania pri útoku v Nice

Paríž 13. decembra (TASR) - Francúzsky súd uznal v utorok za vinných z napomáhania útočníkovi v meste Nice v roku 2016 dovedna ôsmich podozrivých – siedmich mužov a jednu ženu –, ktorým zároveň vymeral väzenské tresty v rozmedzí od dvoch do 18 rokov. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.



Pri útoku moslimského extrémistu Mohameda Lahouaieja-Bouhlela z 14. júla 2016, ktorý nákladným autom vrazil do davu ľudí v Nice počas osláv francúzskeho štátneho sviatku, zomrelo 86 ľudí. Polícia útočníka, 31-ročného Francúza tuniského pôvodu, zastrelila priamo na mieste činu – na Anglickej promenáde (Promenade des Anglais).



Najprísnejšie tresty, v rozsahu 18-ročného väzenia, dostali dvaja muži. Jedným z nich je hlavný obžalovaný, Mohamed Ghraieb, ktorý bol Bouhlelovým priateľom. Parížsky súd ho usvedčil z príslušnosti k teroristickej organizácii.



Z rovnakého zločinu usvedčil aj ďalších obžalovaných Chokriho Chafrouda a Ramziho Arefa. Tí boli obvinení z napomáhania útočníkovi pri získaní zbraní aj nákladného auta. Chafroudovi vymerali zmienený 18-ročný a Arefovi 12-ročný väzenský trest.



Zvyšných päť podozrivých bolo odsúdených na dvoj- až osemročné väzenie. Žiaden z obžalovaných pritom nebol obvinený z priamej účasti na útokoch, čo sa dotklo preživších.



Voči verdiktom sa všetci ešte môžu odvolať.



K zodpovednosti za útok v Nice sa do niekoľkých dní prihlásila extrémistická skupina Islamský štát (IS). Francúzski vyšetrovatelia však nenašli žiadne prepojenie medzi útočníkom a touto džihádistickou organizáciou, ktorá v tom čase ovládala rozsiahle územia Iraku a Sýrie.