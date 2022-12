Odsúdili páchateľa útoku nožom vo vlaku v Nemecku

Berlín 23. decembra (TASR) - Na 14 rokov väzenia odsúdil dnes súd v bavorskej metropole Mníchov Palestínčana za útok nožom vo vlaku, pri ktorom vlani utrpeli zranenia štyria ľudia. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Súd uznal 28-ročného palestínskeho Araba, ktorý vyrastal v Sýrii, za vinného z pokusu o vraždu a ublíženia na tele.



Muža na základe nemeckých zákonov identifikovali iba ako Abdalrahmana A. Prokuratúra namietala, že motívom útoku bol islamský extrémizmus, a požadovala pre páchateľa doživotný trest. Obhajoba namietala, že jej klient trpí paranoidnou schizofréniou a nemôže byť teda trestne zodpovedný, a vyzývala na jeho oslobodenie.



Sudcovia počas procesu však vylúčili, že by bol páchateľ v čase útoku duševne chorý.



K útoku došlo vo vysokorýchlostnom vlaku ICE, ktorý bol na ceste z mesta Passau pri rakúskych hraniciach do Hamburgu ešte 6. novembra 2021. Vlak po útoku zastavil v obci Seubersdorf medzi bavorskými mestami Regensburg a Norimberg. Podozrivého zatkli rýchlo, odpor nekládol.



Úrady najprv informovali, že muž zjavne zaútočil na svoje obete náhodne a vykazoval znaky duševnej choroby. Bezprostredne totiž nebolo pri tomto čine badať náznaky teroristického motívu. Prokuratúra však neskôr uviedla, že u podozrivého sa našli videá s propagandou džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) a podobne zameraný materiál na jeho profile na sociálnej sieti Facebook.



Nemecká polícia informovala, že podozrivý muž prišiel do spolkovej republiky v roku 2014 a azyl získal o dva roky neskôr. Žil v meste Passau.