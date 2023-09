Odsúdili prvého obžalovaného za vzburu stúpencov Bolsonara

Brazília 14. septembra (TASR) - Brazílsky najvyšší súd vo štvrtok odsúdil na 17 rokov väzenia prvého obžalovaného v prípade vpádu podporovateľov krajne pravicového exprezidenta Jaira Bolsonara do prezidentského paláca, Kongresu a budovy samotného najvyššieho súdu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Jedenásť členov senátu odsúdilo 51-ročného Aécia Pereiru za spáchanie vážnych zločinov vrátane pokusu o prevrat, keď 8. januára vtrhol do zasadacej siene Senátu a tisíce priaznivcov Bolsonara pritom vyčíňali v snahe zvrhnúť ľavicového prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu.



Brazílsky Najvyšší federálny súd otvoril v stredu prvý z viac ako 200 plánovaných procesov proti stúpencom Bolsonara obvineným z vandalizmu, ktorého sa dopustili voči vládnym inštitúciám v hlavnom meste Brazília 8. januára tohto roka.



K nepokojom došlo týždeň po inaugurácii ľavicového prezidenta Lulu da Silvu, ktorý funkciu hlavy štátu zastával aj v rokoch 2003-10.



Demonštranti zaútočili na budovu najvyššieho súdu, na prezidentský palác i parlament. Ich konanie nápadne pripomenulo útok na Kapitol vo Washingtone zo strany prívržencov prezidenta USA Donalda Trumpa, doplnila AFP.



Ako prvý pred sudcov predstúpil práve Pereira, bývalý zamestnanec štátnej spoločnosti na úpravu vody v Sao Paule.



Pereira, ktorý poprel porušenie zákona, si počas vzbury nakrútil mobilným telefónom necudné video, ako sedí za stolom predsedu Senátu, má na sebe tričko s nápisom "Vojenský zásah" a vyzýva ostatných podporovateľov Bolsonara, aby "vyšli do ulíc".



Okrem 232 procesov s obvinenými z najzávažnejších trestných činov sa prokuratúra zaoberá aj prípadmi ďalších viac ako 1000 ľudí, ktorí by sa mohli vyhnúť trestnému stíhaniu a dostať len pokuty alebo alternatívne tresty.



Vyšetrovatelia sa tiež snažia identifikovať údajných financovateľov týchto útokov, pričom skúmajú i zodpovednosť v rámci armády a polície.



Exprezidenta Bolsonara, ktorého nedávno odsúdili na osem rokov zákazu činnosti za šírenie nepravdivých informácií o volebnom systéme pred hlasovaním o hlave štátu, tiež vyšetrujú s cieľom zistiť, či zohral úlohu pri podnecovaní násilia.



V čase vyčíňania svojich prívržencov v Brazílii bol Bolsonaro v Spojených štátoch - aj preto popiera akýkoľvek podiel na nepokojoch a kritizuje "posadnutosť niektorých" ľudí, ktorí sa ho za to pokúšajú obviniť.