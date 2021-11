Odsúdili ruského mnícha, mal nabádať na samovraždu

Moskva 30. novembra (TASR) - V Moskve odsúdili v utorok bývalého predstaveného kláštora, schigumena Sergija (občianskym menom Nikolaja Romanova), na tri a pol roka väzenia za porušenie práva na slobodu náboženského vyznania, za navádzanie na samovraždu a svojvôľu. Prokuratúra žiadala pre Nikolaja Romanova štvorročný trest odňatia slobody, uviedla ruská redakcia spravodajskej stanice BBC.



Bývalý predstavený kláštora na vynesený rozsudok reagoval citátom z Biblie: "Nesúďte, aby ste neboli súdení". Jeho obhajoba avizovala, že sa proti verdiktu odvolá.



Agentúra RIA Novosti spresnila, že obvinený pred vynesením rozsudku poprel, že by mníšky z kláštora, ktoré viedol, nabádal k samovražde. "Keď ste raz otec, vari môžete (takto niekoho) vyzvať? Spýtal som sa, či sú pripravené na duchovné vlastenectvo," vysvetľoval.



Podľa zistení vyšetrovateľov schigumen Sergij vyzýval pod rúškom kresťanskej ideológie veriacich, aby spáchali samovraždu. Zabránil aj inventarizácii objektov v Stredouralskom ženskom kláštore, ktorý obsadil. Po tom, ako na jar roku 2020 dostal zákaz slúžiť bohoslužby, zároveň neumožnil predstaviteľom ruskej pravoslávnej cirkvi vstup na územie kláštora, čím bránil vykonávaniu náboženských obradov.



Tento 65-ročný mních upútal pozornosť médií, keď svojich farníkov po vypuknutí epidémie koronavírusu SARS-CoV-2 v Rusku nabádal na neposlušnosť voči vedeniu pravoslávnej cirkvi a na ignorovanie zákazu bohoslužieb v chrámoch počas koronakrízy.



Vakcíny vyvíjané proti chorobe COVID-19 označoval za súčasť celosvetového sprisahania na kontrolu más pomocou čipov.



Kritizoval aj prezidenta Vladimira Putina, ktorého označil za "zradcu vlasti" slúžiaceho "satanskej svetovláde". Ako "kacírov" odsúdil aj hlavu ruskej pravoslávnej cirkvi, patriarchu Kirilla, a ďalších duchovných.



Vlani v apríli zakázalo vedenie cirkvi tomuto spovedníkovi Stredouralského ženského kláštora, ležiaceho neďaleko Jekaterinburgu, slúžiť bohoslužby. Sergij so svojimi podporovateľmi potom kláštor obsadil a donútil jeho predstavenú, aby objekt opustila. S ňou odišli aj ďalšie rehoľníčky.



Vlani na jeseň bol z cirkvi exkomunikovaný. Zatknutý bol vlani v decembri, keď polícia vzala kláštor útokom.



Otec Sergij je bývalý policajt, ktorý strávil 13 rokov vo väzení za vraždu a na slobodu sa dostal koncom 90. rokov. Zapísal sa do pravoslávneho seminára, z ktorého ho však pre nezáujem o štúdium vylúčili. Následne vstúpil do kláštora.



Je považovaný za "bábku" hnutia "uctievačov cárov" - tvrdí, že posledný ruský cár Mikuláš II. obetoval seba i svoju rodinu, aby vykúpil hriechy všetkých Rusov - rovnako ako Ježiš.



Mních v minulosti poskytoval duchovné služby športovým hviezdam i politikom. Kritizoval zákony proti domácemu násiliu i ekumenické hnutie. Je známy svojou zaujatosťou voči židom a jeho kázne bývali často antisemitské.