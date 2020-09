Odsúdili Slovinku, ktorá si odrezala ruku, aby zarobila na poistke

Ľubľana 11. septembra (TASR) – Na dva roky väzenia odsúdili v piatok v Slovinsku 22-ročnú ženu, ktorá si úmyselne odrezala ruku cirkulárkou, aby tak podvodne získala vysoké odškodné od poisťovní. Informovala o tom agentúra AP.



Julija Adlešičová sa podľa verdiktu okresného súdu v Ľubľane dohodla so svojím partnerom na tom, že jej pomôže odrezať si ľavú ruku nad zápästím. K činu došlo v ich spoločnej domácnosti začiatkom roka 2019.



Mladú Slovinsku súd usvedčil z pokusu o poistný podvod.



Zhruba rok pred činom podpísala táto žena zmluvy s piatimi poisťovňami. Za údajnú nehodu chcela od nich vymáhať viac ako milión eur, približne polovicu mala dostať okamžite a zvyšok v pravidelných mesačných splátkach.



V súvislosti s dokázaným poistným podvodom odsúdili aj jej partnera, a to na tri roky väzenia. Otec tohto muža dostal za účasť na čine jednoročný podmienečný trest.



Obaja zmienení muži priviezli mladú ženu do nemocnice, a spolu s ňou tvrdili, že ruku nad zápästím si vážne poranila pri pílení konárov stromov.



Odrezanú ruku pritom podľa polície nechali na mieste, kde sa nehoda odohrala, namiesto toho, aby ju priniesli do nemocnice. Mali tak zaistiť, že žena bude mať trvalé postihnutie. Polícia však ruku včas objavila a lekárom sa ju napokon podarilo prišiť naspäť na ženino zápästie.



Prokuratúra považovala za jeden z dôkazov úmyselného činu skutočnosť, že len niekoľko dní pred ním si Adlešičovej partner na internete hľadal informácie o protézach horných končatín.



Samotná Adlešičová na súde svoju vinu poprela, pričom tvrdila, že by si ruku nikdy úmyselne neodrezala. „Nikto nechce byť zmrzačený... Moja mladosť bola zničená. Vo veku 20 rokov som prišla o ruku. Iba ja viem, ako sa to stalo," povedala na súde.



Proces s ňou prilákal v pozornosť slovinskej verejnosti aj mnohých tamojších médií.



„Veríme, že vynesené rozsudky sú spravodlivé a primerané a že poslúžia svojmu účelu," skonštatovala sudkyňa Marjeta Dvorniková.