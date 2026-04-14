Odsúdili študenta, ktorý omamoval a znásilňoval priateľku
Mníchov 14. apríla (TASR) — Krajinský súd v Mníchove v utorok odsúdil 28-ročného čínskeho študenta na 11 rokov a tri mesiace odňatia slobody za opakované omamovanie a znásilňovanie svojej priateľky a nakrúcanie tohto zneužívania. Vzhľadom na nebezpečnosť páchateľa súd zároveň nariadil jeho preventívnu väzbu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry DPA a AFP.
Obžalovaný bol uznaný za vinného zo šiestich prípadov znásilnenia s priťažujúcimi okolnosťami, dvoch prípadov pokusu o vraždu a porušenia súkromia vyhotovovaním obrazových záznamov. K svojim činom sa priznal.
Odsúdený medzi februárom a decembrom 2024 vo svojom mníchovskom byte celkovo osemkrát podal svojej vtedajšej priateľke kokteil troch anestetík a následne ju v bezbrannom stave znásilňoval – raz vyše 3,5 hodiny. Počas zneužívania sa jej niekoľkokrát zastavilo dýchanie a prežila len náhodou, uviedol súd.
Svoje činy si páchateľ nakrúcal mobilným telefónom a skrytými kamerami. Jedna z vyšetrovateliek podľa súdu opísala tieto záznamy ako jedny z „najhorších, aké kedy videla“.
Páchateľ podľa súdu pri podávaní vysokých dávok sedatív vedome akceptoval riziko, že jeho obeť môže zomrieť.
Žena sa o zločinoch dozvedela až po zatknutí svojho priateľa. Ani počas súdneho procesu nemohla uveriť, čo jej partner urobil.
Predsedajúci sudca Markus Koppenleitner pred vyhlásením rozsudku uviedol, že tieto trestné činy preukázali „pohŕdanie ľudskosťou a ženami v skutočne monštruóznom rozsahu“.
Vyšetrovanie tiež ukázalo, že páchateľ bol členom četovacích skupín, kde sa zdieľali návody na zneužívanie omámených žien. Vyšetrovatelia ho vypátrali prostredníctvom podobného prípadu v Hesensku. Krajinský súd vo Frankfurte nad Mohanom predtým odsúdil iného muža na 14 rokov väzenia za znásilnenie s priťažujúcimi okolnosťami a pokus o vraždu a nariadil jeho preventívnu väzbu.
Táto udalosť v Nemecku rezonovala pre paralely s prípadom Francúzky Gisle Pelicotovej, ktorej jej vtedajší manžel počas takmer desiatich rokov (2011 až 2020) systematicky podával silné sedatíva a kým bola v bezvedomí, pozýval do ich domu desiatky cudzích mužov, aby ju znásilňovali.
