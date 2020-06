Odsúdili štyroch neonacistov vrátane účastníčky súťaže Miss Hitler

Londýn 9. júna (TASR) - Britský súd poslal v utorok do väzenia bývalú účastníčku súťaže Miss Hitler a troch ďalších neonacistov usvedčených z členstva v zakázanej ultrapravicovej skupine Národná akcia (National Action). Informovala o tom agentúra DPA.



Súd v meste Birmingham poslal 24-ročnú Alice Cutterovú na tri roky do väzenia, zatiaľ čo ostatní obžalovaní boli odsúdení na tresty odňatia slobody v trvaní 18 mesiacov až 5,5 roka.



"Všetci títo ľudia pokračovali v členstve v Národnej Akcii aj po tom, čo bola vyhlásená za teroristickú organizáciu", uviedla prokurátorka Jenny Hopkinsová.



"Podarilo sa nám dokázať, že si dohadovali stretnutia v rôznych mestách, prehľadávali návštevníkov, či nemajú skryté mobily alebo odpočúvacie zariadenia a používali mobilné aplikácie pre kybernetickú bezpečnosť", dodala Hopkinsová. "Ich fanatický rasizmus znamenal, že neboli pripravení prelomiť putá, ktoré ich spájali v nenávisti."



U odsúdených sa našlo niekoľko usvedčujúcich položiek vrátane predmetov s nacistickou symbolikou, snímok a zbraní.



Britská vláda v decembri 2016 skupinu Národná akcia zakázala. Antifašistickí aktivisti z hnutia Nádej, nie nenávisť (Hope Not Hate) však predpokladajú, že skupina má stále niekoľko zarytých členov, ktorí jej aktivity maskujú pod inými názvami.