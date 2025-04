Odsúdili štyroch novinárov za účasť na činnosti Navaľného fondu

Moskva 15. apríla (TASR) — Okresný súd v Moskve odsúdil v utorok štyroch novinárov za účasť na činnosti „extrémistickej organizácie“. Uložil im tresty odňatia slobody v trvaní päť a pol roka. Tohto priestupku sa dopustili spoluprácou s Fondom na boj proti korupcii (FBK), ktorý založil zosnulý opozičný politik Alexej Navaľnyj a úrady ho v roku 2021 vyhlásili za extrémistickú organizáciu a zakázali. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa vyšetrovateľov sa Antonina Kravcovová, Sergej Karelin, Konstantin Gabov a Arťom Kriger podieľali na tvorbe materiálov pre FBK. Toto obvinenie všetci odmietli.



Podrobnosti o obvineniach nie sú známe, keďže proces sa konal za zatvorenými dverami. Svoje tresty si odpykajú v trestaneckej kolónii so všeobecným režimom.



Kravcovovú, 35-ročnú fotografku, ktorá pracovala pre nezávislý spravodajský web SOTAvision a publikovala pod menom Antonina Favorská, zadržali vlani v marci len niekoľko hodín po tom, ako fotografovala ľudí kladúcich kvety na Navaľného hrob v Moskve.



Kravcovová približne dva roky ako novinárka a fotografka chodila na súdne pojednávania s Navaľným, pričom zaznamenala aj jeho posledné vystúpenie pred súdom, a to len dva dni pred jeho nečakanou smrťou.



Gabov (38) a Karelin (42) – videoreportéri, ktorí pracovali pre zahraničné agentúry Associated Press a Reuters – boli zatknutí o mesiac neskôr. Obvinili ich z prípravy fotografií a videomateriálov pre Navaľného sociálne siete.



Kriger (24) sa zaoberal politickými procesmi a protestmi v Rusku a písal o nich pre SOTAvision. Zadržali ho 18. júna 2024 po tom, ako bola uňho vykonaná domová prehliadka. V ten istý deň ho súd poslal do vyšetrovacej väzby. Vyšetrovatelia tvrdili, že Kriger je napojený na FBK.



Arťom Kriger je synovcom aktivistu Michaila Krigera, ktorý sa v 90. rokoch zúčastnil na demokratickom hnutí a začal pomáhať politickým väzňom. V máji 2023 ho odsúdili na sedem rokov väzenia za ospravedlňovanie terorizmu a podnecovanie k nenávisti.



Ruské úrady po začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu vo februári 2022, oficiálne nazývanej špeciálna vojenská operácia, vystupňovali represie voči opozičným politikom, novinárom, ľudskoprávnym aktivistom i radovým občanom kritizujúcim Kremeľ. Stovky ľudí odvtedy skončili vo väzení a ďalšie tisíce sa vyhli stíhaniu útekom z krajiny.