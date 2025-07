Odvolací súd označil Trumpove obmedzenia občianstva za protiústavné

Washington 24. júla (TASR) - Americký odvolací súd v stredu rozhodol, že nariadenie prezidenta Donalda Trumpa, ktoré v niektorých prípadoch obmedzuje nadobudnutie amerického občianstva narodením na území Spojených štátov, je protiústavné. Odvolací súd tak podporil rozhodnutie súdu nižšej inštancie blokovať toto nariadenie vo všetkých amerických štátoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Trumpovo nariadenie stanovilo, že deti narodené rodičom, ktorí sú v Spojených štátoch nelegálne alebo na základe dočasných víz, sa automaticky nestanú občanmi. Nariadenie sa stalo na celé mesiace predmetom právnych sporov a v súčasnosti je pozastavené federálnym súdom v rámci viacerých konaní. Podľa 14. dodatku americkej ústavy je automaticky každý človek narodený na území USA americkým občanom.



Najvyšší súd však minulý mesiac rozhodol, že jednotliví sudcovia pravdepodobne prekročili svoje právomoci, keď vydali celoštátne príkazy proti viacerým Trumpovým krokom vrátane rozhodnutia zrušiť niektorým osobám právo na nadobudnutie občianstva narodením na území USA.



Deviaty odvolací súd v stredu rozhodol, že predbežné opatrenie neprekračovalo súdnu právomoc. Ozrejmil tiež, že obmedzenie zablokovania nariadenia na konkrétny štát by nebolo dostatočné efektívne a spôsobovalo komplikácie, napríklad pri sťahovaní obyvateľstva.



Odvolací súd dospel aj k záveru, že Trumpov výnos o obmedzení automatického nadobudnutia amerického občianstva je v rozpore so znením americkej ústavy. „Federálny súd správne dospel k záveru, že navrhovaný výklad prezidentského dekrétu, ktorý by odopieral občianstvo mnohým osobám narodeným v Spojených štátoch, je protiústavný. Plne s tým súhlasíme,“ zdôraznil sudca odvolacieho súdu Ronald Gould.



Najvyšší súd sa minulý mesiac vyhol rozhodnutiu o ústavnosti tohto výkonného nariadenia a zaoberal sa iba otázkou rozsahu celoštátnych súdnych príkazov. Najvyšší súd však ponechal otvorenú možnosť, že nariadenia vlády by mohli byť blokované prostredníctvom rozsiahlych hromadných žalôb.