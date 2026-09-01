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Odvolací súd potvrdil jurisdikciu Fínska v prípade tankera Eagle S
Trestné konanie sa začalo vlani v auguste, začiatkom októbra 2025 okresný súd rozhodol, že Fínsko nemá jurisdikciu a prípad zamietol.
Autor TASR
Helsinki 1. septembra (TASR) - Odvolací súd v Helsinkách minulý týždeň zrušil rozhodnutie okresného súdu v prípade ropného tankera Eagle S a poškodenia podmorských káblov vo Fínskom zálive počas Vianoc 2024. Prípad sa vracia na okresný súd, píše TASR podľa fínskeho verejnoprávneho vysielateľa Yle.
Podľa žaloby posádka tankera ťahala asi 90 kilometrov po morskom dne masívnu kotvu a poškodila päť podmorských káblov vrátane kľúčového elektrického prepojenia medzi Fínskom a Estónskom. Odtrhnutú kotvu našli v januári 2025 príslušníci švédskeho námorníctva.
Trestné konanie sa začalo vlani v auguste, začiatkom októbra 2025 okresný súd rozhodol, že Fínsko nemá jurisdikciu a prípad zamietol. Odvolací súd potvrdil fínsku jurisdikciu, keďže udalosti mali priamy vplyv na krajinu. Udalosti uvedené v obžalobe takisto nespadajú pod definíciu námornej nehody podľa Dohovoru OSN o morskom práve, čo neobmedzuje možnosť Fínska viesť trestné stíhanie v tejto veci.
Ropný tanker Eagle S sa plavil pod vlajkou Cookových ostrovov, jeho posádku tvorili občania Gruzínska a Indie. Okresný súd v rozhodnutí z októbra minulého roka uviedol, že podozrenia z trestných činov by mali byť prerokované na súdoch v domovských krajinách členov posádky alebo v krajine, pod vlajkou ktorej sa Eagle S plaví.
Proti tomuto rozhodnutiu sa odvolali prokurátor aj fínska elektrárenská spoločnosť Fingrid a estónska Elering, tiež spoločnosť Peninsular Maritime India, ktorá prevádzkovala loď.
Fingrid a Elering požadujú od troch členov posádky - kapitána lode Davita Vadačchoriu a dôstojníkov Roberta Egizariana a Santoša Kumara - odškodné približne 105 miliónov eur za poškodený kábel. Podľa žaloby úmyselne zanedbali povinnosti po opustení ruského prístavu Usť-Luga.
V Baltskom mori bolo v posledných rokoch poškodených viacero podmorských telekomunikačných káblov. Odborníci aj politici podľa AFP tvrdia, že môže ísť o súčasť hybridnej vojny voči Západu vedenej Moskvou.
Podľa žaloby posádka tankera ťahala asi 90 kilometrov po morskom dne masívnu kotvu a poškodila päť podmorských káblov vrátane kľúčového elektrického prepojenia medzi Fínskom a Estónskom. Odtrhnutú kotvu našli v januári 2025 príslušníci švédskeho námorníctva.
Trestné konanie sa začalo vlani v auguste, začiatkom októbra 2025 okresný súd rozhodol, že Fínsko nemá jurisdikciu a prípad zamietol. Odvolací súd potvrdil fínsku jurisdikciu, keďže udalosti mali priamy vplyv na krajinu. Udalosti uvedené v obžalobe takisto nespadajú pod definíciu námornej nehody podľa Dohovoru OSN o morskom práve, čo neobmedzuje možnosť Fínska viesť trestné stíhanie v tejto veci.
Ropný tanker Eagle S sa plavil pod vlajkou Cookových ostrovov, jeho posádku tvorili občania Gruzínska a Indie. Okresný súd v rozhodnutí z októbra minulého roka uviedol, že podozrenia z trestných činov by mali byť prerokované na súdoch v domovských krajinách členov posádky alebo v krajine, pod vlajkou ktorej sa Eagle S plaví.
Proti tomuto rozhodnutiu sa odvolali prokurátor aj fínska elektrárenská spoločnosť Fingrid a estónska Elering, tiež spoločnosť Peninsular Maritime India, ktorá prevádzkovala loď.
Fingrid a Elering požadujú od troch členov posádky - kapitána lode Davita Vadačchoriu a dôstojníkov Roberta Egizariana a Santoša Kumara - odškodné približne 105 miliónov eur za poškodený kábel. Podľa žaloby úmyselne zanedbali povinnosti po opustení ruského prístavu Usť-Luga.
V Baltskom mori bolo v posledných rokoch poškodených viacero podmorských telekomunikačných káblov. Odborníci aj politici podľa AFP tvrdia, že môže ísť o súčasť hybridnej vojny voči Západu vedenej Moskvou.