Odvolací súd potvrdil oslobodzujúci rozsudok nad ruskou umelkyňou

Chabarovsk/Londýn 22. novembra (TASR) - Krajský súd v Chabarovsku na ruskom Ďalekom východe v utorok potvrdil oslobodzujúci rozsudok nad umelkyňou Julijou Cvetkovovou a zamietol sťažnosť prokuratúry. TAS o tom informuje podľa britskej stanice BBC.



Cvetkovová bola zatknutá v roku 2019 po tom, ako na sociálnych sieťach zverejnila kresby vagín. Išlo o súčasť projektu, ktorý sa zameriaval na zobrazovanie ľudských tiel v médiách. Podľa priaznivcov umelkyne súdne stíhanie v kauze šírenia pornografie súviselo s jej aktivitami v prospech feminizmu a práv LGBTQ+ ľudí.



Prokuratúra žiadala pre Cvetkovovú tri roky a dva mesiace väzenia. Súd prvého stupňa ju 15. júla tohto roku oslobodil. Prokuratúra sa odvolala, no aj súd druhého stupňa rozhodol, že mladá žena je nevinná a v utorok to definitívne potvrdil aj odvolací súd.



Agentúra Reuters v lete k oslobodzujúcemu verdiktu súdu napísala, že v súčasnom Rusku ide o vzácny prípad, keď na súde vyhrala bojovníčka za práva sexuálnych menšín.



Počas svojho stíhania bola Cvetkovová od konca novembra 2019 do polovice marca 2020 v domácom väzení. Neskôr jej domáce väzenie zrušili, musela sa však písomne zaviazať, že neopustí miesto trvalého pobytu.



Cvetkovová bola v roku 2020 zaradená do zoznamu 100 najvplyvnejších žien, ktorý zverejňuje BBC.



Dňa 3. júna tohto roku ju ruské ministerstvo spravodlivosti zaradilo do zoznamu médií, ktoré v Rusku plnia funkciu zahraničného agenta.