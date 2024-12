Odvolací súd potvrdil rozsudok nad Trumpom v prípade zneužívania

New York 30. decembra (TASR) - Americký federálny odvolací súd v pondelok potvrdil verdikt poroty, ktorá nariadila novozvolenému prezidentovi Donaldovi Trumpovi zaplatiť päť miliónov dolárov za sexuálne zneužitie a ohováranie bývalej stĺpčekárky E. Jean Carrollovej. TASR o tom píše podľa správ agentúr Reuters a AFP a denníka The Guardian.



Trojčlenná porota odvolacieho súdu v New Yorku jednohlasne zamietla Trumpove námietky voči výsledku minuloročného súdneho konania a jeho žiadosť o nové súdne pojednávanie. Súd uviedol, že dôkazy proti Trumpovi preukázali "opakovaný, osobitý vzorec správania", ktorý zodpovedá Carrollovej tvrdeniam.



"Dospeli sme k záveru, že pán Trump nepreukázal pochybenie obvodného súdu v ktoromkoľvek z napadnutých rozhodnutí... Okrem toho nepreukázal, že by akékoľvek údajné pochybenie alebo kombinácia údajných pochybení značne ovplyvnili jeho práva, čo je potrebné na otvorenie nového súdneho konania," uviedli sudcovia.



Trumpa súd minulý rok v máji uznal za vinného zo sexuálneho napadnutia Carrollovej v roku 1996 v obchodnom dome Bergdorf Goodman v Manhattane, za čo mu nariadil zaplatiť dva milióny dolárov. Pokutu v hodnote ďalších troch miliónov dostal za jej ohováranie na sociálnych sieťach v októbri 2022. Všetky obvinenia Trump poprel a proti rozsudku sa odvolal.



Iná porota v odlišnom súdnom konaní Trumpovi v januári tohto roka nariadila zaplatiť pokutu 83 miliónov dolárov za očiernenie Carrollovej a poškodenie jej povesti v júni 2019, keď prvýkrát poprel jej obvinenie o znásilnení. Podľa Reuters tvrdil, že si Carrollová všetko vymyslela, aby tak propagovala svoje memoáre. Aj proti tomuto rozsudku sa odvolal.