Odvolací súd potvrdil tresty väzenia pre aktivistov v Hongkongu
Dvanásti aktivisti patrili medzi 45 opozičných predstaviteľov, ktorých v roku 2024 odsúdili na väzenie za organizovanie neoficiálnych primárok s cieľom vybrať kandidátov do miestnych volieb.
Autor TASR
Hongkong 23. februára (TASR) - Odvolací súd v Hongkongu v pondelok potvrdil verdikty o vine aj tresty pre tucet prodemokratických aktivistov odsúdených za podvratnú činnosť na základe sporného čínskeho zákona o národnej bezpečnosti. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
Dvanásti aktivisti patrili medzi 45 opozičných predstaviteľov, ktorých v roku 2024 odsúdili na väzenie za organizovanie neoficiálnych primárok s cieľom vybrať kandidátov do miestnych volieb. Tie mali v roku 2020 zvýšiť šance prodemokratických kandidátov získať väčšinu v parlamente, aby mohli vetovať mestský rozpočet, ak by miestna vláda nepristúpila na ich požiadavky ako bolo prijatie všeobecného volebného práva.
Ich prípady súvisia s masovými, niekedy násilnými, prodemokratickými protestmi, ktoré otriasli Hongkongom v roku 2019. Čína v roku 2020 zaviedla v tomto poloautonómnom meste zákon o národnej bezpečnosti, ktorý výrazne obmedzil priestor na vyjadrovanie nesúhlasu.
Následne sa na primárkach zúčastnil rekordný počet voličov, ktorí vyberali prodemokratických kandidátov do parlamentných volieb. Tie však boli následne odložené. O niekoľko mesiacov neskôr úrady zadržali opozičných predstaviteľov čo vyvolalo medzinárodnú kritiku a prehĺbilo obavy, že zákon o bezpečnosti porušil občianske slobody.
Sudcovia v procese uviedli, že ich plán zablokovať rozpočet by spôsobil „ústavnú krízu“ a v roku 2024 súd uznal za vinných 45 ľudí.
Počas odvolacieho konania minulý rok obhajca Erik Shum argumentoval, že zákonodarcovia by mali mať právo vetovať rozpočet ako súčasť systému „bŕzd a protiváh“, ako to stanovuje hongkonská ústava. „Aby bolo možné kontrolovať nepopulárne uplatňovanie moci výkonnou zložkou, jedným z dôležitých nástrojov je kontrola nad financiami,“ povedal súdu. Dodal, že poslanci by nemali niesť trestnoprávnu zodpovednosť za spôsob hlasovania vzhľadom na princíp deľby moci.
Štyridsaťpäť odsúdených dostalo tresty od štyroch rokov a dvoch mesiacov až po 10 rokov väzenia, v závislosti od miery zapojenia. Niektorí z nich si už odsedeli takmer päť rokov.
K minulému mesiacu bolo prepustených už 18 odsúdených, ktorí sa proti rozsudku neodvolali a odpykali si trest.
Prokuratúra napadla aj oslobodenie jedného z dvojice obžalovaných, ktorých súd pôvodne uznal za nevinných. Súd však v pondelok jeho oslobodenie potvrdil.
