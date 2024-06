Odvolací súd potvrdil zatykač na sýrskeho prezidenta Asada

Paríž 27. júna (TASR) - Odvolací Súd v Paríži v stredu potvrdil francúzskymi úradmi vydaný zatykač na sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Obviňujú ho zo spoluúčasti na zločinoch proti ľudskosti v súvislosti s útokmi chemickými zbraňami, v dôsledku ktorých v roku 2013 zahynulo neďaleko Damasku 1400 ľudí. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Francúzsko vydalo medzinárodný zatykač na Asada, jeho brata Máhira a dvoch generálov sýrskej armády ešte vlani. Sýrsky líder akékoľvek zapojenie do útokov poprel. Proti vydaniu zatykača sa následne odvolali prokurátori z jednotky špecializovanej na vyšetrovanie teroristických útokov.



Argumentovali, že Asad má ako úradujúca hlava štátu imunitu, ktorá by sa mala zrušiť len v prípade medzinárodného stíhania, napríklad pred Medzinárodným trestným súdom (ICC) v Haagu. Avšak ako uviedli, ich cieľom nebolo "spochybniť existenciu dôkazov preukazujúcich spoluúčasť Asada na chemických útokoch". Zatykač napokon v stredu potvrdil parížsky odvolací súd, proti jeho rozhodnutiu sa ešte môžu odvolať na kasačnom súde.



"Ide o historické rozhodnutie. Je to prvýkrát, čo vnútroštátny súd uznal, že úradujúca hlava štátu nemá absolútnu osobnú imunitu," uviedli právni zástupcovia žalobcov. Rozhodnutie súdu privítala aj sýrska opozícia, ktorá zároveň vyzvala ďalšie krajiny, aby nasledovali Francúzsko.



Sýria krátko po útokoch v roku 2013 súhlasila so vstupom do Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a poprela následné obvinenia, že vládne sily tieto zbrane naďalej používali. Hlasovacie právo v organizácii jej pozastavili v reakcii na útoky jedovatým plynom na civilistov z roku 2017.



V krajine od roku 2011 zúri občianska vojna, ktorá vypukla po brutálnom potlačení protivládnych protestov režimom v Damasku. Dosiaľ si vyžiadala vyše pól milióna obetí a ďalšie milióny presídlencov.